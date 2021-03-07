曝荣耀 V40“轻奢版”有望本月发布

IT之家 3 月 7 日消息 荣耀于今年 1 月 22 日发布了独立后推出的第一款产品——荣耀 V40，重 186 克，厚 8.04 毫米，采用 6.72 英寸 80° 超大曲率飞瀑屏，支持 120Hz 高刷新率与 300Hz 触控采样率，采用 120Hz 高刷屏，售价 3599 元起。

数码博主 @鹏鹏君驾到 今日透露，行业供应链消息表明，荣耀可能会在这个月发布荣耀 V40 的 “轻奢版”，类似于青春版，或搭载联发科天玑 8 系列芯片，提供更优惠的价格。除此之外，荣耀的新平板产品也即将发布。

IT之家曾报道，数码博主 @科技 du 今日透露，荣耀将推出一款搭载非麒麟芯片的平板电脑，预计就是上述平板。

IT之家从国家 3C 质量认证中心发现，荣耀近期有平板电脑、笔记本电脑、智能手表、电源适配器、路由器、4G 设备入网，预计这款型号为 AGM3-W09HN 的平板电脑就是他们口中即将发布的新品。该平板采用华为 HW-050200C02 电源，支持 10W 充电。

全球首款同时支持 5G 及 Wi-Fi 6+ 的平板是荣耀平板 V6，发布于去年五月，搭载海思麒麟 985 芯片，采用了 6.9mm 四面微边框设计，正面屏幕为 10.4 英寸，官方称分辨率为2K，拥有 84% 屏占比，100% sRGB 高色域，售价 3199 元。