一加 9 Pro 黑色版曝光：后盖颗粒材质，或命名 Stellar Black

IT之家3月7日消息 一加将于明日公布一加 9 系列手机的最新信息，此前已有银白色版一加 9 Pro 真机曝光，后置摄像头模组印有哈苏 Logo，一加有望与哈苏合作。

今日，外媒 techdroider 曝光了一张黑色版一加 9 Pro 的照片。从图片中可以看出，与上面银白色版本的光滑外表不同，黑色版本采用了更加粗糙且有颗粒的后盖材质，目前尚不清楚是素皮、磨砂还是 AG 玻璃。

同样，摄像头模组的颜色也与后盖颜色保持了一致，上面印有哈苏的 Logo。

IT之家了解到，此前外媒曝光一加 9 Pro 将拥有三种配色，分别为 Stellar Black（恒星黑）、Forest Green（森林绿）、Morning Mist（晨雾），黑色款就有望是 Stellar Black。

最新爆料显示一加 9 Pro（LE2123）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄，包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头，支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

明日，一加将会放出关于该机的更多信息，IT之家也会进行报道。

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