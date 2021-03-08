高通候任 CEO 阿蒙：芯片短缺让我彻夜难眠，但不会投资建厂

北京时间 3 月 8 日上午消息，据报道，在当下的全球汽车行业，最大的新闻并不是哪一家公司推出纯电车新车型，或是特斯拉掌门人马斯克又有何新表态。一场史无前例的芯片供应危机冲击了汽车行业。福特、通用、丰田等厂商由于无法获得足够的芯片零组件，被迫宣布实施停产减产。

芯片短缺不仅仅冲击了汽车业。索尼 PS5 和微软 Xbox Series X 游戏机也遭遇了芯片短缺，英伟达公司的图形处理器也遭到了行业排队争抢。全世界最大的智能手机芯片供应商高通，也无法获得足够多的处理器，来满足下游手机厂商的需求。

对于高通公司即将上任的首席执行官阿蒙（Cristiano Amon）来说，芯片短缺是比竞争对手或者是消费者对 5G 手机需求疲软等更加令人担忧的议题。

这位现年 50 岁的巴西人，自 1995 年起就一直效力于高通，并在 2018 年担任总裁。今年六月份，阿蒙将从莫伦科普夫手中接过首席执行官帅印，成为高通公司 36 年历史上的第四任首席执行官。

在这个新的岗位上，阿蒙身负重任，不仅要继续保持高通智能手机芯片领导者的地位，还要让公司通过 5G 技术拓展到新领域。

彻夜难眠

在最近接受采访时，阿蒙表示，如果现在有什么事情让他彻夜难眠，那就是半导体行业的供应危机。目前市场上对科技产品的需求很旺盛，但是半导体供应链并没有做好准备。阿蒙表示，这场芯片供应危机可能持续到 2021 年底。

去年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，人们居家防疫，停止了购物。工厂纷纷停产，企业削减订单。然而，疫情导致某些产品的市场需求急速增长，出乎人们预料，尤其是用于居家工作和家庭上网课的设备。苹果无法满足 iPhone 购买需求，许多地方的摄像头和电脑销售一空，学校甚至买不到用于上网课的足够设备。

阿蒙将这种现象描述为 “V 型复苏”，销量急速下跌，然后需求迅速反弹。然而，零部件厂商没有为市场反弹做好准备。

长期以来，汽车行业在制造方面执行 “准时制”（最大限度缩减零部件库存时间），这种生产优化制度这一次却带来了大问题。当新冠疫情到来时，厂商削减订单，结果发现需求反弹时零部件供应严重不足。

科技市场研究公司 Technalysis 的分析师奥多纳（Bob O'Donnell）表示，在过去多年里，越来越多的产品走向数字化，汽车就是最典型的例子，这导致各行业对半导体产品的需求激增，以至于厂商需要为争夺有限产能而展开恶斗。

阿蒙表示，所有的因素叠加在一起，造成了芯片供应链一次 “难以置信的危机”，这场危机冲击了各行各业，当然也包括手机。

高通不会建厂

如果存在供应短缺，那么为何不建设新的芯片厂来增加产量呢？上周，美国政府宣布将在未来百日之内对半导体等重要行业供应链进行审核，另外准备拨款 370 亿美元增加美国的半导体产能。

美国总统表示，最近芯片短缺已经迫使汽车行业实施减产，导致工人缩短了上班时间，美国需要确保重要供应链是安全和可靠的。

对于芯片制造来说，最大的问题是需要投资上百亿美元建设新厂，产能不可能在一夜之间建成。另外，美国需要的一些先进处理器在海外地区生产。

包括高通在内，大部分芯片公司并不会亲自制造芯片。他们主要做设计工作，然后委托三星电子、台积电等代工企业来生产芯片，并支付代工费。

美国政府推动芯片制造的计划并不会立刻生效。阿蒙表示，建设一座全新的芯片厂需要一年到一年半时间。解决供应危机需要依靠现有半导体代工企业的产能。

阿蒙表示，进入到 2021 年底是，情况会好转，但是这场危机提醒外界注意，需要在许多技术领域进行投资，确保稳定的供应。

阿蒙表示，高通本身不会建设芯片厂来生产芯片。在射频产品上，高通在德国拥有若干家工厂。不过高通依赖三星电子和台积电来生产其最重要的智能手机骁龙芯片（几乎是全球高端安卓手机的标配）。

阿蒙表示：“我们很擅长设计芯片，擅长新科技创新，但是半导体制造是完全不同的专业领域。”

意外的交接班

今年 1 月 5 日，高通宣布阿蒙将成为公司下一任首席执行官。这个时间点让许多科技业人士感到意外。

在阿蒙上任后，现任首席执行官莫伦科普夫将在一段时间内担任高通战略顾问。莫伦科普夫比阿蒙大两岁，他带领高通经历了许多挑战，比如和苹果的专利授权纠纷、应对世界各地的反垄断调查，以及对抗博通公司的敌意收购。

这个时间点让阿蒙自己也感到意外。在宣布消息三天前，他才得知了自己的新任命安排，而且董事会刚刚在一天前全票批准了任命决定。

阿蒙介绍说，高通之前已经有一个首席执行官接班计划，作为总裁，他也是新任首席执行官的内部人选。考虑到高通目前处于一个稳定状态，正在寻找新的突破方向，因此从另外一个角度说，此时宣布交接班其实也是水到渠成。

对于执掌高通之后的战略方向，阿蒙表示，最重要的三件事是 5G、5G 和 5G（重要的事重复三遍），在智能手机的基础上，高通要把 5G 技术拓展到更多领域，比如工业机器人、智能城市、固定无线通信、个人电脑、汽车等等。

阿蒙表示，5G 是高通公司在历史上所获得的最重大机会之一。

独立路线图

在担任高通首席执行官之前，阿蒙曾经领导高通斥资 14 亿美元收购 Nuvia 公司，这是一家苹果前任高管创办的半导体新创公司。高通计划把 Nuvia 的 CPU 部署到诸多产品中，比如智能手机芯片组、笔记本电脑处理器以及汽车零组件。这意味着未来的三星 Galaxy 手机、联想电脑以及通用汽车将具备更强大的计算性能，而且更节电。

另外，高通也将借助于 Nuvia 公司的技术，来设计新的处理器内核，为未来新科技做好储备。

科技市场研究公司 “创新战略”的分析师米兰内斯（Carolina Milanesi ）表示，高通现有的芯片无法满足未来所需，通过垂直整合，高通将获得差异化竞争优势。

Nuvia 和高通都使用英国芯片设计巨头 ARM 的专利技术。高通从 ARM 获得核心设计授权，不过 Nuvia 则是自行设计。这使得 Nuvia 公司可以进行更好的定制化设计，在处理性能、能耗方面优于高通，并且更加不依赖 ARM（英伟达已经宣布斥资 400 亿美元收购 ARM）。

今天，随着 5G 进入各行各业，另外消费者和厂商期待更长的电子设备续航时间，芯片设计独立性显得尤为重要。比如苹果开始根据 ARM 授权设计电脑处理器，已经部署到了个人电脑 M1 Mac 中。

阿蒙表示，他极度确信，计算的未来是依靠移动芯片组，行业将出现（多种处理器的）融合。为了满足未来各行各业的需求，高通必须让自己的芯片性能更强大，并且能够优化满足不同的客户需求。

这位高管表示：“ARM 公司的路线图难以让我们在下一代计算设备中保持 CPU 性能领先，我们需要一个自己的路线图，领导这一轮创新。”

在宣布收购消息时，Nuvia 公司还没有实际生产的 CPU。阿蒙没有披露高通芯片组采用 Nuvia 处理器的准确时间，但是表示一旦收购交易完成，公司将会宣布更新的计划。

反对英伟达并购 ARM

虽然高通正在减少对 ARM 的依赖，但是该公司同时反对英伟达提出的收购 ARM 公司的计划。阿蒙表示：“ARM 路线图的优势在于其独立性，英伟达想实现自己的目标没有必要收购 ARM。”

去年，英伟达宣布竞标收购 ARM 时，该公司称准备将自己的人工智能优势和 ARM 生态系统进行整合，从而给消费者推出更先进的技术。

对于阿蒙的表态，英伟达公司在一份声明中表示，英伟达希望成为 ARM 生态系统发展的催化剂，如果仅仅是作为一个专利授权人，英伟达无法实现这个目标。以高通为例，高通从 ARM 获得授权，随后并不会对其他 ARM 授权人提供自己的技术，但是英伟达希望把新技术提供给 ARM 的所有专利授权伙伴，“我们希望确保世界级的 CPU 可以供应给 ARM 的所有授权人，而不仅仅是少数大型厂商。”

阿蒙也反驳了英伟达的一种说法，即通过收购 ARM，可以让 ARM 架构处理器更好地抗衡英特尔的 x86 架构处理器。比如目前，苹果基于 ARM 处理器的 M1 Mac 电脑，性能已经超过了搭载英特尔处理器的 Mac Pro。

阿蒙表示：“ARM 生态系统继续发展壮大，创造了一个令人难以置信的市场竞争格局，关键的原因是该公司保持独立。”