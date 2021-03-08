手机 “芯片荒”加剧：部分器件库存水位缩至 20 天，热门机型缺货

“2021 年芯片供应非常紧张，所以不能保证不缺货”

“今年的芯片不是缺，是极缺”

“上半年骁龙 888 的套片货量还有些紧张”

近日，小米中国区总裁卢伟冰、realme 全球副总裁徐起、OPPO 前全球营销总裁沈义人等一票手机圈大佬的发声，将手机行业目前的芯片短缺问题暴露至大众视野。

信达证券电子行业首席分析师方竞告诉搜狐科技，目前手机芯片缺货的现象非常明显。“去年主要缺主处理器，现在已经蔓延至整个产业链，比如射频芯片、电源管理芯片等等都缺。”

“我们内部消息是，得到的芯片肯定比计划的低，只能有什么卖什么。”一名小米内部人士告诉搜狐科技，“上游产业链现在是 5G 芯片生产不过来，4G 芯片利润偏低不愿供应。”

与此同时，在芯片缺货的背景下，厂商或通过双芯片平台策略来保持供货稳定。比如，最新发布的红米 K40 系列搭载了骁龙 870/888 处理器，即将上市的 OPPO Find X3 也被传将搭载骁龙 870/888 处理器。

部分 “器件”库存水位缩至 20 天

比起汽车行业因芯片短缺停产，手机行业的芯片短缺现象稍显乐观，但也面临短期内极度短缺的危机。

方竞表示，手机芯片的库存水位一般在一个月左右，现在不少器件已缩短至 20 天，而处理器、射频等核心芯片缺得更多。（库存水位可以理解为 “库存可以用多少天 “）“短期内是极度缺货，即使缓解之后，长期的紧张状态也会持续至少大半年。”

在供不应求的状态下，芯片厂商也会调整供应顺序。小米相关人士表示，目前上游供应链不愿意供应 4G 芯片，对中低端机型走量有一定影响，而骁龙 888 芯片需求旺盛、产能不够。

“4G 芯片被手机厂家去年压到极致了，毛利不好，高通、联发科都不太愿意做，芯片厂商更愿意做 5G 套片，定高价提升毛利。海思出局后，卖方市场逐渐形成。“

Wit Display 首席分析师林芝告诉搜狐科技，“晶圆代工厂会选择利润高的先生产，5nm 制程的主芯片优先给产能，利润低的比如电源管理芯片和驱动芯片排后面。”

而手机芯片涨价的情况也时有发生。方竞指出，功率芯片最近涨了差不多 20%，要加速拉货可能会涨的更多。“供需关系决定的，现在这么紧张肯定会涨价了。”另据《摄像头观察》报道，从 3 月份开始，三星 5M、8M 的摄像头芯片单价上涨，涨幅约为 15%—20%。

2 月，高通 CEO 莫伦科夫在一季度财报电话会上表示，高通将芯片生产外包于台积电和三星，目前芯片需求远远超过供应，在未来几个季度这一局面将会常态化。

“紧俏”的骁龙 888

从下游来看，近期中高端旗舰新机扎堆加入骁龙 888 阵营，部分机型面临着不同程度的缺货。

林芝告诉搜狐科技，“大家都需要骁龙 888 去推新机，而 5nm 制程的芯片本身良率相较于成熟制程的芯片要低一些。”

有网友表示，“现在买手机也能感受到芯片的紧缺，昨天去小米专卖店买小米 11，结果工作人员说整个郑州的小米店都没有小米 11、红米 K40 的现货。”搜狐科技了解到，vivo X60 Pro + 的橙色版本在官网、淘宝官方旗舰店等多个渠道都显示 “暂时缺货”。

对此，小米向搜狐科技表示，“产品性价比强，网友购买热情比较高。”vivo 表示，“部分颜色稀缺不意味着整体缺货，目前我们产品都在正常售卖、正常发布新品中。”

“市场格局的潜在变化，激发了新一轮的市场争夺，并进一步延伸至上游供应层面。整个供应链，尤其芯片端的竞争将愈发激烈。”IDC 此前发报告称，“缺货”将成为 2021 年内行业的关键词，供应链端不稳定的态势将在 2021 年内约 50% 时间内持续。

IDC 认为，到 2022 年，超过 50% 主流手机厂商旗下的 5G 手机产品将横跨三家或以上芯片平台，以降低风险，保障供应的稳定。

手机芯片缺货成今年常态？

从手机芯片缺货的原因来看，由于影响因素很复杂，所以存在调整期偏长的风险。

林芝指出，由于疫情因素，手机芯片此前需求预期低、备货情况一般，而随着 2020 年 4 季度手机需求回暖，供应链便出现了紊乱，因为供应链的调整需要时间。据信通院数据，今年 1 月国内手机出货量已经同比暴涨 92.8%，达 4012 万部。

另外，米 OV 等手机厂商都在加速备货、抢占市场先机，更加剧了供需不平衡。有媒体报道，为了抢占华为手机空出的市场份额，米 OV 等国产手机厂商扩大对台零部件订单，下单量至少比之前增加 10%，部分产品订单增加 20%。

随着 5G 时代的来临，5G 手机本身要求的芯片数量也增加了。比如，4G 手机只要 1 颗电源管理芯片，而 5G 手机需要 3 颗。

偶发的环境因素对芯片供应的影响也很大。德州暴雪、日本地震等天灾因素导致部分芯片厂商停工，芯片供应受限。比如，德州有全球最大的模拟芯片公司——德州仪器，“德州暴雪间接导致了电源芯片的缺货。”

方竞还指出矿机是一个比较典型的突发需求的例子。“现在比特币的行情非常猛，矿机的需求严重挤压了先进制程的产能。”

关于芯片恢复正常供应所需要的调整周期，行业人士则持有不同的观点。林芝认为，手机芯片短缺的影响因素很复杂，预计调整期需要一两年，手机芯片缺货将会成为常态。

第一手机界研究院院长孙燕飚则认为，晶圆缺货问题从去年下半年蔓延，到今年 4、5 月应该就可以解决，消费电子行业永远是处于 “供过于求”与 “供不应求”的动态调整过程中。

值得庆幸的是，多位行业人士告诉搜狐科技，虽然手机芯片极缺，但不至于手机停产、断货。“想买还是能买到，部分机型可能需要抢。”