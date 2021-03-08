魅族 18/Pro 系列今天开卖： 1 分钟销售额破亿

IT之家3月8日消息 魅族 18/Pro 系列手机于 3 月 3 日发布，搭载高通骁龙 888 处理器，采用 2K 120Hz 屏，售价 4399 元起。今天上午开售后，魅族科技官方宣布，无三零，不旗舰。0 广告 0 推送 0 预装的魅族18系列 5G 安全纯净旗舰，1 分钟销售额破亿！

IT之家了解到，魅族 18 手机 8GB+128GB 售价 4399 元，8GB+256GB 售价 4699 元，12GB+256GB 售价 4999 元；魅族 18 Pro 手机 8GB+128GB 售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5499 元，12GB+256GB 售价 5999 元。需要注意的是，其中魅族 18 Pro 8GB+256GB 版本为京东独家销售。

魅族 18 Pro

屏幕方面，魅族 18 Pro 采用 2K + 屏幕分辨率，拥有 526PPI 像素密度，以及 120 帧屏幕刷新率和 240Hz 触控采样率，支持刷新率动态调节、1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节与 100% DCI-P3 高色域，搭配 6.7 英寸极边四曲微弧屏，配备三星 E4 发光材料，通过 HDR10+ 认证与 SGS 低蓝光护眼认证。

设计方面，魅族 18 Pro 重 189g ，相比魅族 17 Pro 轻了 14%，采用 8.1mm 纤薄机身，相比魅族 17 Pro 薄了 5%，搭载基于超声波原理的指纹识别技术，支持 0.1s 极速响应，拥有飞雪流光、银河秘境与苍穹浩瀚等配色。

相机方面，魅族 18 Pro 搭载 AR 全场景大师影像系统，配备三星 GN1 传感器（5000 万像素主摄）、 3200 万像素超广角镜头与 800 万像素长焦镜头，支持 3 倍光学变焦 30 倍数码变焦和 OIS+EIS 混合防抖，辅以 3D 景深传感器，前置则是三星 GH1（4400 万像素，1.4μm 四合一）。

配置方面，魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片，支持满血 LPDDR5、UFS3.1、WiFi 6E 与魅族 Pay，配备第四代 “双”超线性扬声器与 mEngine 4.0 触感引擎，内置 4500mAh 电池，支持 40W Super mCharge 超充和 40W Super Wireless mCharge 无线超充，以及 VC 液冷散热和 OneMind 5.0。

魅族 18

魅族 18 手机则拥有 162g 轻巧重量与 8.18mm 超薄设计，搭配八曲微弧设计，拥有踏雪、等风、渡海等配色。

屏幕方面，魅族 18 采用了 6.2 英寸极边 2K+ Super AMOLED 四曲微弧屏，拥有 3200×1440 分辨率与 563 PPI 像素密度，支持 120 帧画面，其屏幕色温可以实时跟随环境色温智能调节。

魅族 18 全系使用三星原厂独供 SuperAMOLED 显示屏，采用全新 E4 显示基材，通过 SGS 低蓝光认证，支持 800nit 全局亮度与 1300nit 峰值亮度。

魅族 18 采用第四代 “双”超线性扬声器，内置 4000mAh 电池，支持 36W Super mCharge， 支持 PD 3.0 协议、QC 3.0 协议与 QC 3+ 协议。

配置方面，魅族 18 搭载高通骁龙 888 处理器，采用超大 VC 液冷散热设计，支持 Ultrasonic mTouch 高通第二代超声波屏下指纹识别，其 mEngine 触感引擎再次升级，在更小的机身下塞入更大尺寸的线性马达，

相机方面，魅族 18 采用 6400W 超级防抖全场景影像系统，配备索尼 6400W 像素（ƒ/1.6 光圈）传感器，辅以 2.5cm 微距镜头与 122 超广角镜头。