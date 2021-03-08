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华为 P50 Pro 钢化膜曝光：四曲面超窄边框，居中单挖孔设计

2021/3/8 13:47:55 来源：IT之家 作者：山海 责编：远洋
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IT之家 3 月 8 日消息 此前有消息称华为 P50 Pro 将配备 6.6 英寸瀑布屏，手机长 159mm、宽 73mm，拥有较窄边框和弧形显示屏，并为自拍相机提供中央打孔。今天上午博主 @数码闲聊站 晒出华为 P50 Pro 的工厂钢化膜证实了部分消息，从钢化膜来看，这款手机将采用四曲面设计，其中左右两侧曲率稍大，上下两边为微曲设计，四周边框明显较窄。此外，该博主表示，华为 P50 Pro 将采用居中单挖孔设计，而不是一个药丸形打孔，以此来提高屏占比。

IT之家了解到，有爆料称，华为 P50 系列将有三款尺寸机型，分别是 6.1-6.2 英寸紧凑型号，6.6 英寸中杯型号，6.8 英寸大杯型号，预计将分别对应 P50、P50 Pro、P50 Pro + 型号。

此外，华为 B 站联合运营账户 @秋叶梓洛 透露，华为 P50 系列现已完成鸿蒙系统 beta2 适配，是首款预装 HarmonyOS 2.0 的手机。

有消息人士爆料，华为 P50 系列手机国内发布会将于 4 月 17 日举行。该系列将采用标准听筒设计，而不是华为 P40 系列中使用的磁悬屏幕发声技术。此外，华为 P50 系列将全系标配索尼 IMX800 CMOS，拥有更为强劲的影像系统。核心配置方面，P50 Pro 和 P50 Pro + 将搭载华为顶级处理器麒麟 9000，标准版搭载麒麟 9000E 处理器。

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关键词：华为P50

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