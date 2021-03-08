外媒统计 VVC 技术贡献：高通、华为、字节跳动、夏普、联发科前五

3 月 8 日消息，著名知识产权媒体 IAM 近日发表《谁在领跑 VVC 技术竞赛》报道，统计了新一代视频编解码标准 H.266/VVC 的专利权划分中技术贡献所占份额和影响力排名。

截至 2021 年 2 月，IPlytics 平台数据库收集了 8000 多份 VVC 贡献，其中只有大约 1100 份 VVC 贡献被确定纳入最终的 VVC 标准。

据报道，高通在 VVC 标准贡献者排行榜上名列第一，占比 16.39%，其次是华为（12.95%）、字节跳动（9.33%）、夏普（8.97%）和联发科技（8.70%）。在排名前五的公司中，字节跳动是唯一一家没有参与 VVC 上一代标准 HEVC 的开发的公司。

此外，在全部厂商中我们也可以看到熟悉的快手、英特尔、博通、诺基亚、索尼、三星、微软、苹果、中兴、OPPO、vivo 等厂商。

据悉，H.266/VVC 相比其前身 H.265/HEVC 和 H.264/AVC，以及其他竞争对手（如专有编解码器 AV1 和 VP9）具有显著的技术优势。与上一代视频编解码标准 HEVC 相比，VVC 可以在视频编码效率提高 50% 的情况下达到相同的主观质量，并且有效支持 4K 和 8K 超高清和高动态视频编码。

此外，这个标准的设计者们从一开始就考虑到了众多新兴的视频应用场景，因此它的名称中含有 “多功能”（versatile）这个词。

然而到目前为止，VVC 的 “标准必要专利”到底有多少还不得而知。标准机构国际电联电信标准化部门 ITU-T 和联合视频专家组 JVET 公布的 VVC 专利申报数据并不完整。

IAM 认为，识别 VVC 技术领导者的一个方法是分析各公司参与 VVC 标准开发的情况。一个公司，如果定期参与标准制定，往往会在 JVET 中获得信誉，从而有机会将自己的技术推荐出来，以纳入标准。

因此，一家公司获批提案的数量和分析，可以作为衡量该公司在标准开发方面拥有的份额和影响力的一个尺度。