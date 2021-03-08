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命名确认：华为 Mate 40E 预约页面上线天猫，有望近期发布

2021/3/8 19:13:06 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 8 日消息 华为去年推出了 Mate 40 系列以及 Mate 30E Pro 5G，焕发 Mate 30 系列第二春。

IT之家曾报道，此前外媒发现了一款 OCE-AN00 的设备通过无线充电认证，具有 6.5 英寸 OLED 屏，分辨率为 2376 x 1080，搭载 2.86GHz 芯片，当时的认证名称显示为 Mate 40E 因此网友猜测或将搭载麒麟 990E 5G 芯片。

此外，@鹏鹏君驾到 此前也表示，华为 Mate 40E 可能会在 3 到 4 月份发布，预计搭载麒麟 990E 或其他 5G 处理器。

据悉，麒麟 990E 芯片采用 7nm+ EUV 工艺，集成约 103 亿晶体管，采用华为达芬奇架构，NPU 大核 + NPU 微核设计，14 核 Mail-G76 GPU，支持 5G NSA/SA 双模全网通。目前搭载 5nm 工艺麒麟 9000E 的华为 Mate40 的官网售价为 4999 元起

除此之外，@数码闲聊站 也曾透露，华为有一款一直没能发布的 Mate40 低配版，该机主摄从 50MP 的 imx700 传感器更换为了 64MP 传感器，预计为上述 Mate 40E。

现在华为 Mate 40E 正式出现在了天猫旗舰店的预约界面中，但华为方面似乎已将其撤下，仅可从标题确认该机将定名华为 Mate 40E，预计将在近期公布。

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关键词：华为

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