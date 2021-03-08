消息称苹果将在 3 月 23 日举行发布会

IT之家3月8日消息 知名爆料者 Kang 今日透露：苹果将与一加 9 系列在同一天召开发布会，也就是 3 月 23 日。苹果预计将在春季活动上推出 AirTags、新 iPad，并可能更新 AirPods。

考虑到目前 Kang 的爆料准确度是 100%，因此该消息还是具有一定可信度的。此外，另一位知名爆料者 @Jon Prosser 也暗示苹果发布会将定于 3 月 23 日。

IT之家了解到，早些时候有消息称苹果可能会在 3 月 16 日召开发布会，但彭博社否定了这种可能性，表示还会更晚一些。这同样提高了该消息的可信度。

在 3 月 16 日的可能性被否决后，业界认为 3 月 23 日和 3 月 30 日是苹果发布会的合理选择（苹果喜欢周二），并与 iOS 14.5 中的 App Tracking Transparency 推出周期相吻合。

有关 Apple 此次发布会的官方信息仍未知。但有越来越多的证据表明将发布 “ AirTags”——苹果的 Tile 式追踪器。此外，DigiTimes 等大部分爆料者表示苹果将发布最新的 iPad 新品，将升级为 mini LED 显示屏和更强的处理器。

值得一提的是，爆料者 @LeaksApplePro 曾表示，苹果预计将在 3 月推出新版 iPad Pro、AirTags 和 AirPods。相传下一代 iPad Pro 采用 mini LED 屏， 支持 5G 网络，搭载 A14 系列芯片。