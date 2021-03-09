华为持续领先全球电信设备市场：份额逆势增至 31%

北京时间 3 月 9 日消息 市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚发布了 2020 年第四季度全球整体电信基础设施市场报告。初步估算表明，整体电信设备市场（包括宽带接入、微波和光传输、移动核心网和无线接入网、SP 路由器和运营商级交换机）在 2020 年全年同比增长了 7%，这是自 2011 年以来的最快增长速度。

报告分析表明，供应商收入排名在 2019 年至 2020 年之间保持稳定，华为、诺基亚、爱立信、中兴、思科、Ciena 和三星位列 Top 7 供应商，占整体市场的 80% 至 85%。与此同时，收入份额继续受到高度集中市场中 5G 部署状况的影响。尽管爱立信和诺基亚在中国以外的地区市场中提升了其 RAN 市场份额，但初步估算表明，华为在全球电信设备市场（包括中国在内）的份额在 2020 年全年增长了 2-3 个百分点。

Dell'Oro Group 估算的 Top 7 电信设备供应商的收入份额如下：

这份报告的其他主要内容包括：

• 初步估算表明，整体电信市场的积极发展势头从 2020 年第一季度一直延续至第四季度，这得益于多个无线领域的强劲增长（包括 RAN 和移动核心网）以及宽带接入和运营商级交换机市场的温和增长。

• 移动核心网和 RAN 市场的更快增长速度帮助了推动 2020 年全年发展的加速，这两个细分市场的增长都超出了预期。

• 与新冠疫情相关的供应链中断在去年年初影响了一些电信领域，但很大程度上已在去年年底前得到了缓解。

• 毫不奇怪，由使用模式的转变而导致的网络流量激增，对电信设备市场产生了不同程度的影响，从而导致了某些技术 / 地区进行容量升级的强烈需求，而在其他情况下，疫情并未导致容量显著增加。

• 由于中国市场的投资超过了整体市场，Dell'Oro 估计，华为和中兴通讯在 2019 年至 2020 年期间的收入份额合计增长了 3-4 个百分点，两家公司合计占据全球电信设备市场的 40% 以上。

• 即使基线变得更高，但是 Dell'Oro 分析师团队仍对 2021 年全年持乐观态度，并预计整体电信设备市场将增长 3%-5%。