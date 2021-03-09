华为再公开 “激光雷达”等两项自动驾驶领域专利

IT之家3月9日消息 企查查 App 显示，3 月 5 日，华为技术有限公司公开两项专利，专利名称分别为 “一种激光雷达”、“行人再识别网络的训练方法、行人再识别方法和装置”。两项专利公开号分别为 CN112444818A、CN112446270A。

其中，专利 “一种激光雷达”摘要显示，可应用于自动驾驶、网联车等领域，其包括：激光器、第一分束模块、信号发生器、平衡相干探测模块、调制器和处理控制模块。激光器用于将发射的激光束传至第一分束模块。第一分束模块用于将激光束分为本征光和信号光，本征光传至平衡相干探测模块，信号光传至调制器。信号发生器用于将参考电信号传至平衡相干探测模块、调制电信号传至调制器。调制器用于对信号光进行调制，将调制后的信号光发射至探测区域。平衡相干探测模块用于接收回波光信号、本征光和参考电信号，根据回波光信号、本征光和参考电信号相干探测，确定出目标电信号，并传至处理控制模块。处理控制模块用于根据目标电信号确定目标物体相关信息。可提高探测的灵敏度。

IT之家了解到，“行人再识别网络的训练方法、行人再识别方法和装置”摘要则显示，该申请提供了行人再识别网络的训练方法、行人再识别方法和装置。涉及人工智能领域，具体涉及计算机视觉领域，该方法包括：获取 M 个训练图像和该 M 个训练图像的标注数据；对行人再识别网络的网络参数进行初始化处理，以得到所述行人再识别网络的网络参数的初始值；将 M 个训练图像中的一批训练图像输入到行人再识别网络进行特征提取，得到这一批训练图像中的每个训练图像的特征向量，然后根据这一批训练图像的特征向量确定损失函数，并根据损失函数的函数值得到满足预设要求的行人再识别网络。该申请可以在单图像拍摄设备标注数据情况下训练出性能较好的行人再识别网络。