新加坡承认电动汽车更环保，要大力推广但仍不便宜

多年来，新加坡在推动电动汽车发展方面一直做得不多，但现在当地已经开始接受电动汽车。

新加坡交通部部长王乙康上周称，“即使用化石燃料发电”，从燃油车转向电动汽车也会对净碳排放产生积极影响。上个月，新加坡承诺在五年内为电动汽车相关项目提供 3000 万新元 (约合 2200 万美元)的投资。

王乙康说：“鉴于我们的城市环境，新加坡非常适合成为快速采用电动汽车的试验场。”

▲图示：3 月 2 日，车辆行驶在新加坡一条高速公路上。新加坡计划在 2040 年前逐步淘汰燃油车，从 2025 年起将不再允许柴油驱动的私家车或出租车注册

这与几年前电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在 Twitter 上多次指责新加坡时的情况大不相同。2019 年初马斯克形容新加坡对电动汽车 “极不友好”。他还在 2018 年表示，新加坡政府 “不支持”电动汽车。

新加坡南洋理工大学南洋商学院兼职副教授扎法尔 · 莫敏 (Zafar Momin)表示，2016 年新加坡进口第一辆特斯拉汽车时，当地监管机构为如何对其征税而为难。经过一番讨论后，车主被征收了 1.5 万新元（约合 11000 美元）的税，以补偿电池充电过程中产生的碳排放。

扎法尔说：“对电动汽车征收重税，而不是像世界其他国家和地区那样提供激励措施，这有悖于新加坡成为一个智能化和绿色国家地区的愿望。”“这一事件可能让马斯克形成了推文中的观点。”

虽然新加坡在电动汽车领域的投资比不上其他国家和地区，但当地市场规模要小得多，而且城市规模也意味着公共交通是人们出行的最有效途径。

▲图示：新加坡的一个电动汽车充电桩

事实上，新加坡的目标是在 2040 年前让所有公交车都转而采用电力驱动，这是新加坡计划在本世纪下半叶尽快实现净碳零排放目标的一部分。新加坡计划在 2040 年前逐步淘汰燃油车，从 2025 年开始不再允许柴油驱动的私家车或出租车进行注册登记。

作为推广电动汽车的部分举措，新加坡副总理王瑞杰在介绍 2021 年度预算案中表示，到 2030 年新加坡将安装 6 万个充电点，高于此前的 2.8 万个。

此外，新加坡还将面向大众市场的电动汽车要缴纳的道路税降低了 40%，这样一来消费者购买电动汽车比燃油车更划算。新加坡还将从 2022 年 1 月起对电动汽车取消 5000 新元的最低附加注册费，购买电动汽车的消费者最多可获得 2 万新元的补贴。

在一项调查中，取消最低附加注册费后，超过 80% 的受访者表示有兴趣购买电动汽车。

据报道，到 2023 年，这些举措将使电动汽车在新加坡乘用车总销量中的占比提高到 4% 左右，约为 3300 辆。而新加坡道路运输管理局的数据显示，去年包括乘用车、公交车和出租车在内的电动汽车登记数量为 1396 辆，高于 2019 年的 1334 辆。

业内分析师艾伦 · 汤姆 · 亚伯拉罕（Allen Tom Abraham）表示：“新加坡正在公共场所努力增设更多充电柱，这将有助于提高消费者对电动汽车的接纳程度。”

他补充说：“电动汽车公共充电桩的匮乏可能会成为快速普及电动汽车的一大障碍。”他表示新加坡的情况更是如此。当地大多数人居住在密集的高层公寓，没有专用停车位，更不用说单独的汽车充电站了。

▲图示：现在新加坡消费者可以通过网络订购 Model 3 电动汽车

马斯克最近没有在个人社交媒体上谈论过新加坡，但特斯拉已经于今年 2 月份在当地上线了专门的销售网站。新加坡消费者可以通过网站订购特斯拉最受欢迎、价格最实惠的 Model 3 电动汽车，起价约 11.3 万新元（约合 8.4 万美元），预计交付时间为 2021 年年中。据悉，这些电动汽车可能来自特斯拉上海超级工厂。

这一消息在社交媒体上引起了消费者的热烈反响，话题主要是购车用车的成本。新加坡是世界上购买汽车最昂贵的地方之一，消费税和注册税有时会使一辆车的购车成本翻倍。人们还必须竞拍数量有限的拥车证，车主拥有一辆汽车只有最多 10 年时间。

一旦拥车证过期，车主要么必须重新竞拍拥车证，要么将汽车出口或者报废。一辆 Model 3 电动汽车的售价为 11.3 万新元，但不包括竞拍新加坡拥车证的开支。根据发动机功率的不同，竞拍拥车证还需要大约 4.7 万新元的资金。

2016 年从中国香港购买电动汽车的特斯拉车主 Adrian Peh 说：“与世界上任何地方的同类品牌和车型相比，新加坡的汽车从来算不上便宜。”“我知道，建设一个可持续发展的未来并不便宜，但如果每个人都逃避，那么我们能给子孙留下什么样的未来呢?”

特斯拉正式进驻新加坡的消息也受到了当地粉丝俱乐部新加坡特斯拉车主团的欢迎，这个车主团拥有超过 65 名成员。

“今年新加坡政府更加重视可持续发展相关政策，特别是关于电动汽车激励措施和基础设施承诺的消息令人鼓舞，”车主团代表 Chia Yan 说，“我们相信政府在未来几年仍能提供更多支持。”

除了新加坡政府层面的支持，期望购买电动汽车的消费者也能得到更多财务支持。新加坡最大银行星展于今年 3 月 1 日推出了新加坡首个绿色汽车贷款，对购买电动或混合动力汽车的消费者提供年利率 1.68% 的汽车贷款服务。相比之下，普通个人贷款的利率约为 3.88%。星展银行也是特斯拉首选的融资伙伴。

不久之后，新加坡消费者购买当地制造的电动汽车有望成为可能。现代汽车集团计划在 2022 年底前在新加坡建成一个创新中心，将电动汽车生产纳入其中。

南洋理工大学南洋商学院的扎法尔表示：“随着电动汽车普及的道路变得更加坚定和清晰，更多像特斯拉这样的电动汽车制造商将愿意投入资源，为新加坡未来的电动汽车客户服务。”