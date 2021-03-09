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微软 Teams 上线实时语音转录功能，可在视频会议时转录字幕

2021/3/9 10:41:41 来源：IT之家 作者：山海 责编：远洋
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IT之家 3 月 9 日消息 微软近日更新了 Microsoft 365 路线图，表示实时语音转录功能正在 Windows 和 macOS 平台的 Teams 应用中推出。

IT之家了解到，微软在 2016 年 11 月 2 日 Office 发布会上正式推出了 Office 系列应用 Microsoft Teams，提供完整的联机会议解决方案，能够将聊天、会议、呼叫、文件和应用整合到一个统一的共享工作区中。Microsoft Teams 允许用户进行即时的信息沟通和文件分享，用户可以根据需要创立频道。2020 年 7 月，微软曾宣布对 Teams 进行一系列更新，包括实时转录功能和视频过滤器。

用户在视频通话或会议期间，实时语音转录可将语音转录为字幕，并标注发言人的姓名、头像和时间

此外，用户能够在会议期间记录下来这些转录稿，并在会议结束后将其下载到 Word 文件中。不过，会议组织者和管理员可以通过 Teams 桌面客户端删除保存的笔录。

值得一提的是，实时语音转录对于耳聋、重听或在嘈杂环境中工作的人来说，是一个非常好的功能。但参会者需要运行桌面客户端的 Teams 才能使用它，在网页端应用上无法使用。

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关键词：Teams

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