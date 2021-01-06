微软纳德拉：希望 Microsoft Teams 成为企业界的 “微信”，体验一切

IT之家1月6日消息 外媒 MSPoweruser 报道，微软对 Microsoft Teams 抱有很大的野心，称他们将其视为公司和员工的新的 “组织层”，协作工具、视频会议、聊天和其他商业应用，都可以通过单一用户界面达成。

微软 CEO 萨提亚 - 纳德拉对 FT 表示，他将其与中国聊天应用微信（WeChat）进行了比较，微信通常被称为是属于移动一代的互联网应用。

“在中国，微信就是互联网，这是一个很好的例子，”纳德拉表示。“没有一个西方的等价物与之比较。如果说有，在工作领域，Teams 可能是最接近的。”

微软 “希望通过它来体验其他一切的圈子门户，”关注微软的独立研究公司 Directions 的分析师 Jim Gaynor 说，“他们已经反复尝试过了。Teams 是他们最接近它的坚持。”

IT之家获悉，微软希望把 Teams 变成一个进入微软 Office 的入口，同时也把它变成一个平台，就像 Windows 一样，供开发者使用。微软希望，企业能因此围绕这个应用重新调整工作流程。

微软还希望从知识工作者扩展到一线工作者。这也可以开启新的机会，“远远超出传统的知识工作者市场，这是我们的发展史。”纳德拉说道。

微软否认他们正试图打造一个封闭的平台，因为 Zoom 和 Slack 指责他们封闭。微软可能会在美国和欧洲地区面临与这一指责相关的反垄断行动。

纳德拉，竞争对手可以自由地将他们的服务与微软的服务进行整合，而 Slack 和 Zoom 一直在自由地利用 Windows 这个终极开放平台。

“我认为他们在开枪攻击其他人之前，或许应该先照照镜子，看看自己。”纳德拉说。