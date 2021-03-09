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消息称索尼与台积电签订 5nm 芯片组代工合同，或为推出 PS5 Slim 做准备

2021/3/9 11:20:31 来源：IT之家 作者：铁马 责编：远洋
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IT之家 3 月 9 日消息 据 YouTube 博主 RedGamingTech 披露，索尼已与台积电签订合作合同，后者将会为前者代工 5nm 制程芯片组，可能为索尼的 PS5 Slim 所使用。

PS5 是目前全世界销量最好的游戏主机之一，索尼声称已经在全世界范围销售了超过 450 万台 PS5 游戏机，而这仅仅是截至 2020 年 12 月 31 日之前的销量。鉴于 PS5 的巨大成功，索尼公司可能在未来发布改良升级版的 PS5

IT之家了解到，索尼最新的游戏机运行在 7nm 制程芯片组上，但 RedGamingTech 声称，索尼已经与台积电“预订了（ 2023 年 5nm 制程芯片组的生产）时间”。通常情况下，切换制程意味着新的游戏机正在开发中，比如从原来 PS4 的 28nm 制程转到 PS4 Slim 和 PS4 Pro 的 16nm 制程。

然而，2023 年可能不是新 PS5 的发布日期。索尼一般会在旧机型发布三年后推出性能提升的新机型，例如在 PS3 在发布三年后索尼推出了其改良机型 PS3 Slim 。2023 年可能是 PS5 Slim 进入大规模生产的时候，但是索尼可能要到 2024 年才会发布新的升级版机型。

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关键词：索尼台积电PS5

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