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乘联会：特斯拉今年 2 月售出了 18318 辆中国制造的汽车

2021/3/9 11:21:17 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家3月9日消息 今日，乘联会公布的全国乘用车市场分析数据显示，2 月新能源乘用车批发销量达到 10.0 万辆，同比增长 640.2%，环比 1 月下降 39.5%。

其中插电混动销量 1.6 万辆，同比增长 737.5%，占比 16%。纯电动的批发销量 8.4 万辆，同比增长 624.3%。

2 月电动车高低两端车型销量强势增长，其中 A00 级销量 3.2 万，份额达到纯电动的 39%；A 级电动车占纯电动份额 17%，处于近几年谷底；B 级电动车达 2.9 万辆环比 1 月下降 13%，纯电动份额 34%，表现很强。

IT之家了解到，乘联会表示，2 月新能源乘用车市场多元化发力，销量突破万辆销量的企业有上汽通用五菱 20,819 辆、特斯拉中国 18,318 辆，比亚迪 10,245 辆。特斯拉生产达到 23,632 辆。

  • 2 月普通混合动力乘用车批发 2.59 万辆，同比去年 2 月增长 900%。

  • 2 月新能源乘用车零售销量达到 9.7 万辆，同比增长 675.0%，环比 1 月下降 37.9%。

  • 2 月新能源车国内零售渗透率 8.2%，1-2 月渗透率 7.5%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。分类别看，2 月自主品牌新能源在自主品牌的渗透率是 15.2%，豪华新能源车在豪华车的渗透率是 12.5%，但主流合资品牌在主流合资市场中的渗透率仅有 1.1%。

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关键词：特斯拉汽车

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