乘联会：特斯拉今年 2 月售出了 18318 辆中国制造的汽车

2 月新能源车国内零售渗透率 8.2%，1-2 月渗透率 7.5%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。分类别看，2 月自主品牌新能源在自主品牌的渗透率是 15.2%，豪华新能源车在豪华车的渗透率是 12.5%，但主流合资品牌在主流合资市场中的渗透率仅有 1.1%。