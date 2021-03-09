ROG 魔霸 5 上新：R9-5900HX+RTX 3060，明日开售

IT之家3月9日消息 今年 1 月，华硕推出了 ROG 魔霸 5/PLus 两款机型，分别为 15.6 和 17.3 英寸，搭载 AMD R9 5900HX+RTX3070 版本 11999 元起（现价 12999）。IT之家发现华硕现推出了该机的 RTX 3060 版本，售价降为 10999 元，将于明日开售。

参数方面，ROG 魔霸 5 笔记本电脑搭载了 AMD 锐龙 9 5900HX 处理器，8 核 16 线程，出厂预超频，可选 RTX 3060/3070 独显，是 130W 的高性能版本，配备 16GB 双通道内存和 512GB SSD，预留 M.2 接口。

屏幕方面， 该机搭载了 FHD 分辨率的 300Hz 刷新率电竞屏，3ms 响应时间，100% sRGB 色域。

此外，该机拥有华硕冰川散热架构 2.0 设计，内部为 2 风扇 4 出风口 6 热管，还使用了暴力熊液金导热，降低 CPU 温度约 16℃，拥有自清洁绝尘通道 2.0 设计和新型涡轮风扇设计，提高系统稳定性，支持一键切换 3 种散热模式。

其他方面，该机内置 90Wh 大容量电池，支持 Type-C PD 快充，支持英特尔 WiFi-6，拥有 ROG 炫彩影刃键盘和顶置 RGB 发光 Logo，支持单键 RGB 神光同步和 Aura Sync 神光同步，配备双 SMART AMP 扬声器，支持杜比全景声，支持双向 AI 降噪。