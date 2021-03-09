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特斯拉 Model Y 美国交付时间延长，预计最快 7 周

2021/3/9 16:15:29 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：骑士
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3 月 9 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2019 年 3 月份推出的跨界运动型多用途汽车 Model Y，在去年一季度开始交付，并很快成为了特斯拉旗下仅次于 Model 3 的交付量第二高的电动汽车。

Model Y 开始交付已有一年多的时间，从特斯拉此前多款电动汽车投产之后的状况来看，随着投产时间的延长，其产量会不断提高，交付量也会有提升，交付进度也就会更快，但出乎意料的是，Model Y 现在在美国市场的交付时间，却有明显延长。

外媒的报道显示，特斯拉更新了 Model Y 在美国市场的预计交付时间，现在预订 Model Y，预计交付时间为 7-11 周，此前则是 2-5 周

目前还不清楚 Model Y 在美国市场交付时间延长的原因，但外媒认为可能与弗里蒙特工厂内的扩建有关。

特斯拉在美国市场交付的 Model Y，目前是在弗里蒙特工厂生产，Model Y 的生产线是布局在工厂内的巨型帐篷内，是临时建筑，但特斯拉已向当地政府提交申请，准备将生产线所在的区域建成永久建筑，文件显示地下部分和地基都需要施工，这可能是导致 Model Y 在弗里蒙特工厂的生产受到影响，进而交付延迟的原因。

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关键词：特斯拉Model Y

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