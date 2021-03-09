TCL 联合 vivo 首发通讯助手，推出新版智屏 UI5.0：电视上可显示手机信息

IT之家 3 月 9 日消息 TCL 今日发布了全球首款灵悉 C12 全套系 AI 家电及 TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏，并向用户们介绍了全新的 TCL 智屏 UI5.0，主打沉浸、自在、愉悦。

据介绍，TCL 为智屏 UI5.0 联合 vivo 首发通讯助手，智屏可同步提醒 vivo 手机来电与消息通知，支持大屏显示手机消息，当 vivo 用户使用手机接听电话时智屏也会自动降低音量。

IT之家了解到，新版 UI 具有全新沉浸式设计、全新栅格布局，遵循「8x 设计美学」，增强视觉空间通透感。官方表示，UI 动效更是取材于自然界真实物理运动，观感和操作体验得以更加自然灵动。

据悉，UI5.0 构建了全新的 Liquid 动效系统，塑造贴近自然的全局动效。此外，UI5.0 搭建了轻量化的 UI 组件库，保证系统的各部分和各应用在观感上的一致性和舒适性。

此外，TCL 智屏联合国内 8 大云游戏平台，拥有上千款云游戏，支持即点即玩；支持 AI 健身，系统可通过骨骼识别算法对健身动作进行实时指导；还提供大量优质内容，例如全年龄段教育内容覆、百余三甲名医专业科普、国民短视频平台，因此也支持在电视上刷短视频。

交互方面，UI5.0 支持内容个性化推荐，能根据用户喜爱程度实现频道及栏目的自动排序。借助智屏上的摄像头，UI5.0 新增隔空手势功能，用户只需动动手即可免遥控器操控智屏，该功能支持播放、暂停、静音、拍照等多种手势的隔空指令。

在投屏功能上，搭载 UI5.0 的 C12 智屏将上线 “四路投屏”功能，该功能支持苹果和安卓手机免下载应用直投智屏，最多可使用 4 部手机进行镜像投屏。