迪士尼视频诞生 16 个月就获得 1 亿会员

北京时间 3 月 10 日消息，据报道，过去两年中，全球掀起了一场 “网络视频战争”，越来越多的影视媒体老牌公司开始出牌，挑战奈飞（Netflix）和亚马逊公司对网络视频的垄断。最新数据显示，迪士尼公司视频服务全球会员已经超过了一亿人。

3 月 9 日，迪士尼公司首席执行官查佩克（Bob Chapek）宣布，迪士尼旗下网络视频服务 “迪士尼 +”在诞生 16 个月后，会员就超过了一亿大关。

查佩克在在一份声明中表示，迪士尼视频服务的巨大成功将鼓励公司在这一领域变得更有魄力，将大规模增加投资开发优质影视内容。

和奈飞、亚马逊和苹果等硅谷的网络视频公司相比，迪士尼拥有无可比拟的品牌和内容优势，该公司是全世界知名的动画电影制作机构和优质影视内容提供商。自从发布视频服务之后，迪士尼在平台上推出了大量的优秀剧集，比如包括两季的《曼达洛人》，以及第一个漫威电视剧《旺达幻视》。第三方机构尼尔森表示，这两部作品的点击量名列前茅，同时刺激了迪士尼视频服务会员注册量。

迪士尼旗下一共拥有三个品牌的网络视频服务，根据定位，“迪士尼 +”主要提供家庭成员都能观看的内容，另外独家播出漫威作品和星球大战系列作品。迪士尼其他两个视频服务是主要面向体育爱好者的 ESPN+，以及内容更加精彩刺激的视频网站 Hulu。过去，迪士尼还推出了捆绑三个视频服务的会员套餐。

视频会员突破一亿大关和迪士尼公司的大手笔动作直接有关。几个月之前，该公司宣布将会进一步支持视频业务。去年十月，迪士尼宣布重组业务架构，视频服务成为焦点部门。

当时，迪士尼宣布了 100 多个电影和电视制作项目，其中八成作品将直接在迪士尼 + 平台上提供点播，这当中包括了十多部漫威剧集，以及十多部星球大战相关电视作品。

视频服务的发展也超出了迪士尼公司的原定目标。该公司去年底预计，视频服务到 2024 年能够获得 6000 万到 9000 万会员。根据最新调整的会员发展目标，到 2024 年，视频服务会员将会在 2.3 亿到 2.6 亿之间。

品牌和历史版权库成为迪士尼视频发展的重要武器，服务刚刚发布之后就大受追捧。2019 年 11 月，在视频服务刚刚上线的第一天，公司就获得了 1000 万个会员，在服务推出第一个季度的末期，会员数已经增加到了 2650 万人。

根据业内预测，迪士尼 + 的一亿会员中，大约有四成分布在美国，其他分布在海外地区。而公司管理层原来预计，在经过一段时间发展之后，三分之二的会员将来自于美国以外地区。

面对奈飞在视频领域的巨大成功，过去两年中许多影视媒体内容公司和科技公司涌入了网络视频领域，比如 AT&T 整合收购的时代华纳集团，推出了全新视频服务 “HBO Max”，美国 NBC 电视台东家推出了 “孔雀视频”服务，另外苹果公司也推出了苹果视频服务，不过因为优质内容不足等原因，苹果视频服务发展不甚理想。