爱奇艺手机端侧 “增强画质”上线：华为 P40/Mate 40 等机型可体验，低画质秒变清晰

IT之家3月9日消息 据华为开发者联盟发布，在最新上线的爱奇艺 V12.1.5 版本中，爱奇艺与 HUAWEI HiAI 合作在手机端侧新增了增强画质功能。该功能使用爱奇艺自研的 ZoomAI 超分算法，能在端侧将低分辨率的视频进行画质增强，使低画质视频变清晰。

体验步骤：在爱奇艺点开你想看的视频→点击右下角 “高清”→打开最下方的 “增强画质”开关。

下面是视频：

如你所见，打开 “增强画质”开关后，视频不管是在图像细节还是色彩效果都得到明显提升。基于爱奇艺 ZoomAI 智能超分算法突出视频画面中的细节纹理，抑制锯齿和底噪，搭配色彩增强算法效果，在完全不影响帧率的情况下完成视频的实时画质增强处理，让画质变清晰，视频整体画面更显精细。

同时，因为该功能部署在端侧，因此在较差的网络环境下，也能快速将低画质视频转变成画质清晰的视频。

IT之家获悉，目前，爱奇艺增强画质功能已部署至华为 nova 6 系列、nova 7 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate 40 系列等 30 多款华为 NPU 机型，更多华为 NPU 机型的部署也在进行中。

提示：体验爱奇艺 “增强画质”功能时，华为手机系统也要升级到最新版本。