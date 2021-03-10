消息称苹果 Mini-LED iPad Pro 12.9 英寸最快 3 月下旬发布

IT之家3月10日消息 外媒 MacRumors 报道，据供应链媒体《DigiTimes》今天的报道援引业内人士称，台湾触控面板制造商 GIS 计划扩大其在中国成都工厂的新产品后端模块产能。

业内人士表示，其中一款新产品很可能是苹果传闻已久的配备 Mini-LED 显示屏的 12.9 英寸 iPad Pro，该产品预计将在 3 月底或第二季度初推出。这个时间段表明，苹果可能会在未来几周内，或者最迟在 4 月份公布这款设备。

IT之家获悉，配备 Mini-LED 显示屏的新款 12.9 英寸 iPad Pro 已被广泛谈论。该设备仍将采用 LCD 显示屏，但会采用 Mini-LED 背光，具有更高的亮度、提高对比度等优点。目前还不清楚 11 英寸的 iPad Pro 是否也会更新 Mini-LED 显示屏，因为许多传言只提到了 12.9 英寸的型号，尽管这两款设备通常会一起更新。

新的 12.9 英寸 iPad Pro 预计还将采用更快的 A14X 芯片，并在有蜂窝连接的机型上支持 5G 网络。

3 月通常是苹果公布新产品或更新产品的常见月份。苹果上一次更新 iPad Pro 产品线是在 2020 年 3 月，小幅改进了 A12Z Bionic 芯片、超广角摄像头、LiDAR 激光雷达和更好的音效麦克风。

国内爆料人士 Kang 最近表示，苹果计划在 3 月 23 日举办春季发布会活动，其他传闻中的产品还包括苹果期待已久的 AirTags 物品追踪器、新的 Apple TV、新的 AirPods 以及更多的苹果 Silicon Mac。