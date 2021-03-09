郭明錤：苹果 2022 年推出的 MR/AR 头显将配备 15 个摄像头模块

IT之家 3 月 9 日消息 天风国际苹果分析师郭明錤今日表示，苹果公司会在 2022 年年中推出的混合现实头显，并采用 Micro-OLED 与 15 颗光学相机模组以提供影像式穿透的 AR 体验。

郭明錤在今日发表的分析文章中表示，苹果正在研发的 MR/AR 头显将配备 15 个相机模组，其中 8 个模组用来提供影像穿透式的 AR 体验，6 个模组用来提供创新生物辨识功能，1 个模组用来进行环境侦测。台湾大立光电有限公司为 15 个相机镜头的主要供应商 ，预估供应比重约 60% 或以上。

此前IT之家曾报道，苹果公司正在研发的一款 “混合现实”（ MR ）头显，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。苹果员工在内部将其描述为“MR 头显”，因为它能将 “虚拟现实”（ VR ）体验与游戏和其他应用程序结合起来，这些游戏和其他应用程序使用的是佩戴者周围的 “现实物体”。

除了 15 个相机模组，这款 MR 头显还配备两块超高分辨率的 8K 屏幕，激光雷达传感器，支持眼球跟踪技术和空间音频技术。苹果的工程原型机重量为 200–300 克，最终成品重量将可能降低至 100–200 克，明显低于目前所有的 VR 产品。

IT之家了解到，郭明錤在之前的分析报告中指出，虽然一直以来苹果投入重心是 AR，但就硬件规格来看，此产品所能提供的沉浸式体验 ( Immersive experience ) 有望明显超越既有 VR 产品。报告认为，苹果可能将高度整合该头盔产品与影像相关的应用 (如：Apple TV+、Apple Arcade 等)，做为关键卖点之一。