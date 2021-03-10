Twitter CEO：首条推文竞价收益将捐赠给慈善机构

3 月 10 日早间消息 据报道，Twitter 首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey）周二表示，他正以不可替代代币形式出售他的首条推文，并将把收益捐给慈善机构。

上周五下午多西分享了一个名为 “贵重物品”的平台链接，2006 年 3 月 21 日他发布的推文 “刚刚建立我的 twitter”正在该平台竞价。据该网站称，截至周二上午，Bridge Oracle 的首席执行官 Sina Estavi 出价最高，为 250 万美元。

多西表示，拍卖将于 3 月 21 日结束，届时他将立即将收益转换为比特币，并将其捐赠给公益组织 Give directly 的非洲响应基金。

这条推文的拍卖正值加密收藏品的人气激增之时。这些资产的所有权记录在区块链上，区块链是一个数字账户，类似于比特币和其他加密货币的基础网络。但人们不能像用美元或其他资产那样，用一种不可替代代币来交换另一种不可替代代币。每一个不可替代代币都是独一无二的，就像一个不可复制的收藏品，这使得它们在设计上非常罕见。

多西一直以来都公开支持比特币。上个月，他宣布将与音乐大亨 Jay-Z 合作成立一个捐赠基金，资助数字货币的发展，最初将在非洲和印度开展工作。他的数字支付公司 Square 去年 10 月购买了 4709 个比特币，今年 2 月底又购买了大约 3318 个比特币。