2021 款苹果 iPad Pro 保护壳泄露：适配 11 英寸机型，或本月发布

IT之家 3 月 10 日消息 据 MacRumors 报道，本月 23 日的苹果发布会预计将发布新款 iPad Pro 。有传言称，至少有一家配件制造商已经开始准备了。

今天 Reddit 上分享的一张照片显示，一家配件商推出了一款 iPad 保护壳，除了支持 11 英寸的 iPad Pro 和 10.9 英寸的 iPad Air 之外，这款产品还与尚未公布的 2021 款 iPad Pro 兼容。提交照片的用户说，他们在 Target （塔吉特超市，美国第二大连锁超市）的货架上发现了这款保护壳，但是当他们试图付钱购买时，结账系统说，这款商品要到 4 月 6 日才能出售。

虽然很难从这些照片中得出任何明确的结论，但这家名为 Speck 的厂商可能已经知道，下一代 11 英寸 iPad Pro 的尺寸将与目前的型号非常相似。这并不意外，因为还没有任何关于下一款 iPad Pro 将进行重大重新设计的传闻。预计新款 iPad Pro 主要的新功能包括 Mini-LED 显示屏、更快的 A14X 芯片，以及在部分高端型号上支持 5G 。

IT之家了解到，大多数关于 iPad Pro 的传言只提到了 12.9 英寸的版本，而没有提到 11 英寸的型号，但是苹果通常是同步更新旗下新品。三月是苹果公司发布新产品或更新产品的常见月份，另外本次发布会或许还有其他产品的更新，包括期待已久的 AirTags 、新款 Apple TV 、新款 AirPods 和更多的配备 M1 芯片组的产品。