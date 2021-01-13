苹果新款 iPad Pro 11 英寸 CAD 设计图片曝光：厚度不变，长度和宽度稍微减少

IT之家1月13日消息 外媒 MacRumors 报道，科技博客 91mobile 和 MySmartPrice 近期发布了一系列据称泄露的苹果即将推出的第五代 11 英寸 iPad Pro 的工厂 CAD 图片。

有传言称，苹果计划公布两款 11 英寸和 12.9 英寸版本的 iPad Pro 新机，而今天的图片或许提供了迄今为止最明确的迹象，即苹果下一代 iPad Pro 的外观设计变化将很小，甚至没有变化。

根据 MySmartPrice 的说法，第五代 11 英寸 iPad Pro 的厚度将保持不变，但苹果将 “从长度和宽度上减少一些毫米”。该设备还可能会表现出内部扬声器系统的变化，可能会减少扬声器格栅的数量并将其重新定位。

此前有关下一代 iPad Pro 机型的传闻显示，显示屏尺寸或外壳没有变化，但 A 系列芯片性能有望 “大幅提升”。

根据传闻，苹果新款 iPad Pro 机型的后置摄像头将减少凸起。具体来说，摄像头凸起的部分将保留，但各个摄像头镜头的突出部分将不需要。

IT之家获悉，还有一种说法是，苹果将发布标准的 iPad Pro 11 英寸和 12.9 英寸更新版，同时也会单独制作一款高端的 mini-LED 12.9 英寸机型，厚度可能会增加 0.5 毫米左右，以适应更高规格的显示屏。

DigiTimes 认为，苹果正在研发一款支持 mmWave 的 5G iPad，这款 iPad 将被定位为高端 iPad Pro，支持 5G 的产品可能会和新的 mini-LED 显示屏一起发布。

苹果分析师郭明錤表示，预计今年上半年将推出 mini-LED iPad Pro，而 DigiTimes 也认为 mini-LED iPad Pro 将在 2021 年初推出，韩国媒体 ETNews 也曾报道过相关新闻。