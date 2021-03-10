日经：苹果计划削减 iPhone 12 mini 产量，两款新 Apple Silicon MacBook 下半年量产

IT之家 3 月 10 日消息 据日经新闻报道，苹果公司正在计划降低 iPhone 12 mini 的生产量，同时两款配备 Apple Silicon 处理器的新款苹果笔记本电脑已提上生产日程。

报道称，与去年 12 月的相比，苹果正在削减约 20% iPhone 的生产订单，其中 iPhone 12 mini 占了大部分的削减量。日经新闻表示 iPhone 12 mini 的需求 “远低于苹果最初的预期”。

IT之家了解到，苹果公司最初的目标是在 2021 年上半年保证生产 9600 万部 iPhone ，包括整个 iPhone 12 系列以及 iPhone 11 和 iPhone SE 等旧机型，但该公司当前的目标是在今年上半年生产约 7500 万部 iPhone。当然这仍然比去年同期的 iPhone 出货量略高。

日经新闻称，iPhone 12 mini 的需求如此低迷，以至于苹果甚至要求一些供应商暂时停止生产这款 5.4 英寸手机的专用零部件。一位消息人士告诉《华尔街日报》 ，iPhone 12 mini 的一部分零部件已经重新分配给了 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

IT之家了解到，苹果公司仍然在关注其它三款 iPhone 12 机型的销售量，这些机型的强劲销售帮助苹果公司在去年最后一个季度实现了创纪录的 1114 亿美元（约合 7253 亿元人民币）收入。

尽管 iPhone 12 mini 的需求可能低于苹果最初的预期，但预计该公司仍将在今年发布 iPhone 13 mini。

日经新闻同时也指出，苹果已经将两款新 MacBook 的大规模生产计划从 5 月或 6 月推迟到今年下半年。在报道中日经新闻称这些笔记本电脑为 “MacBook”，但很可能是指即将推出的 MacBook Pro 系列机型。

“与此同时，据日经获悉，苹果公司已经重新制定计划，将在今年下半年开始大规模生产两款新的 MacBook 笔记本电脑，而之前的计划是在 5 月或 6 月。这两款 MacBook 将采用 Apple Silicon 处理器，作为脱离长期供应商英特尔的处理器的两年过渡期的一部分。”

距离今年下半年还有三个多月的时间，因此苹果的供应商仍有充足的时间提高产量，以便在今年晚些时候推出新产品。

除了苹果公司的 Silicon 处理器，天风国际分析师郭明錤预计新的 MacBook Pro 机型将采用 Mini-LED 背光显示屏，顶部和底部采用平边新设计，配备 HDMI 接口和 SD 卡读卡器，采用经典的 MagSafe 充电，并配备磁性电源线，同时物理功能键取代 Touch Bar。彭博社的新闻同样证实了这些细节。