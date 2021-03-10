苹果提交触觉反馈专利：可在多个位置提供多种力度反馈

IT之家 3 月 10 日消息 据 MacRumors 报道，一份最新的专利授权文件显示，苹果公司有意在 MacBook 设备上扩大触觉反馈的使用。

苹果公司已经将这项专利提交给美国专利和商标局 (u.s. Patently Apple) 。专利的标题是 “笔记本电脑设备的触觉区域分离（Laptop computing device with discrete haptic regions）”，并解释了 MacBook 如何能够在多个领域提供显著扩展的触觉反馈。

IT之家了解到，自 2015 年的 MacBook 以来，苹果在其所有新的笔记本电脑上都加入了 Force Touch 触控板，如 MacBook Pro 和 MacBook Air 。除了能够检测触控板上的压力大小，Force Touch 触控板还能提供触觉反馈。

Force Touch 是苹果公司用于 Apple Watch 和 MacBook 产品线的一项触摸传感技术。通过 Force Touch ，设备可以感知轻压以及重压的力度，并调出不同的对应功能。苹果公司也表示 Force Touch 是研发 Multi-Touch 以来，最重要的感应功能。

在 MacBook 上，触觉反馈是对用户提供一个物理点击的反馈感受，而实际上触控板是静止的。此外，它还可以结合屏幕内容提供有用的上下文信息。例如，当在文档或电子表格中移动一个选项时，触觉反馈可以让用户感受到它何时才能与边距或其他选项对齐。

虽然到目前为止，触觉技术在 MacBook 上的应用只保留在触控板上，但苹果现在正积极研究如何将触觉反馈扩展到设备的更多区域。

除了让这项技术在其他设备上普及之外，苹果还表示，通过在不同的区域提供不同的触觉反馈，用以指示更广泛的信息，可以提高触觉反馈的实用性。例如，触觉反馈可以提供在 MacBook 的左、中、右三侧，而且据说该反馈“在该区域之外无法察觉”。苹果将这一系统称为“空间本地化触觉”。

一些空间定位的触觉可能会重叠，但每个区域都有自己独立的触觉感应器。苹果表示，这些区域也可能能够通过用户触摸输入来触发触觉反馈。该专利指出，“力传感器（ force sensors ）”可能用于检测压力输入，大概就像目前 Force Touch Trackpad 触控板类似。

苹果的空间局部触觉可能也比普通触觉反馈更加独特，使用户能够清楚地“区分不同区域的触觉输出”。

在实际应用方面，该专利表明，这种空间局部触觉系统可用于响应用户在键盘上打字的力度，从而让用户进一步确认其输入内容已被记录。或者，局部触觉可以通过来自手掌支架两侧的独特触觉输出，向用户发送通知或其他讯息。就像苹果在 macOS 上使用不同的提醒声音来显示不同的通知一样，空间局部的触觉技术可以为通知提供多种多样的触觉反馈。在某些情况下，“多个触觉输出可能同时提供”，以产生不同的感觉，并 “提醒用户有多个通知。”

IT之家了解到，虽然专利申请不能作为苹果在其未来产品中增加何种功能的确凿证据，但它们可以显示苹果公司目前正在研究和开发的领域。不像某些专利文件概述的稀奇古怪和抽象的技术，这些奇怪的专利都不太可能很快上市。而苹果这项专利似乎完全在可能范围之内，毕竟这项技术已经应用于数百万台 MacBook 设备中。