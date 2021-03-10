中国广电携手中国移动启动 700MHz 终端生态共建计划

2021 年 3 月 10 日，“中国移动 2021 年终端产品策略发布”暨 “中国广电 - 中国移动共建 700MHz 终端生态启动仪式”于线上召开。会议围绕 “携手并进 · 筑梦终端”的主题，发布了中国移动 2021 年终端产品策略，中国广电、中国移动联合产业合作伙伴共同启动了 700MHz 终端生态共建计划。

会上中国移动正式发布了《5G 手机产品白皮书》、《泛终端产品白皮书》和《行业终端产品白皮书》，在中国广电与中国移动的通力合作下，白皮书相关章节明确了各品类 5G 终端对于 700MHz 频段的支持和技术要求，为产业共建 700MHz 终端生态提供了坚实基础。

中国广电和中国移动已于 2021 年 1 月 26 日共同签署 5G 战略合作协议，正式启动 700MHz 5G 网络共建共享。此次会议上，中国广电与中国移动联合启动了 “700MHz 终端生态共建计划”，号召终端产业链升级频段能力，加速支持双方共建共享的 2×30MHz 大频宽 700MHz 5G 频段。中国广电副总经理曾庆军与中国移动副总经理简勤以及双方相关部门领导发表了合作寄语，双方将携手推进 700MHz 终端生态的繁荣发展。华为、vivo、OPPO、小米、荣耀、三星、中兴、联发科技、紫光展锐、高通、移远、广和通等厂家代表发言，表达了参与共建 700MHz 终端生态的积极意愿和对未来产业合作的期待。“700MHz 终端生态共建计划”的启动，体现了中国广电、中国移动积极贯彻新发展理念，充分发挥共建共享的价值，与合作伙伴共促 5G 高质量发展的信心和决心。

中国广电自获得 5G 网络商用牌照以来，在广电总局正确指导和工信部等相关部委大力支持下，求真务实、勇于创新，充分挖掘 700MHz 频谱资源优势，集中力量推动相关 5G 产业链成熟。2020 年 3 月，中国广电制定的 700MHz 频段 2×30MHz/40MHz 大频宽技术方案正式获 3GPP 采纳成为 5G 国际标准。2020 年 8 月，中国广电基于此标准推动完成了我国首批 5G 700MHz 设备型号核准入网工作。2020 年第四季度我国申请入网的 5G 手机中，支持 700MHz 频段的型号占比已达到 55.3%。截止 2021 年 2 月，支持 700MHz 频段的手机入网型号已超过 60 款，其中支持 700MHz 2×30MHz 大频宽的手机入网型号已超过 30 款，泛终端及工业模组已超过 30 款。