中国广电、中国移动 5G 共建共享：年内将建成 700MHz 基站 40 万座

中国移动 2021 年终端产品策略发布暨中国广电 - 中国移动共建 700MHz 终端生态启动仪式今日在线上召开。

中国移动副总经理简勤与中国广电副总经理曾庆军，以及双方相关部门领导发表了合作寄语，双方将携手推进 700MHz 终端生态的繁荣发展。

今年 1 月 26 日，中国移动与中国广电正式签订 5G 战共建共享具体略合作协议，正式启动 700MHz 5G 网络共建共享。此次会议上，中国移动终端公司技术部副总经理崔芳介绍，双方将全面落实政府对于 700MHz 频段的共建共享要求，计划到 2021 年底完成 40 万 700MHz 基站的建设，实现全国城区、县城和重点乡镇的全面覆盖。

另外，中国移动明确表示 “2021 年将推进 700MHz 共建共享进一步落地，实现 700MHz、VoNR 终端商用。”具体来看，在支持 700MHz 方面，中国移动要求 2021 年 3 月 1 日起，4000 元及以上终端必选支持；2021 年 10 月 1 日起，所有新增终端必选支持。在支持 VoNR 方面，2021 年 10 月 1 日起，所有新增终端必选支持。不允许在用户界面设置 VoNR 开关；支持按区域精准打开 VoNR, 推荐采用中国移动智能终端能力配置技术。