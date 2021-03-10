【IT之家评测室】小米 10S 手机评测：骁龙 870 加持的均衡次旗舰

小米 10 系列是去年小米冲击高端的开山之作，其均衡无短板的表现也收获了消费者们的认可。以至于在 2021 年的今天，小米 10 的二手手机保值率仍然居高不下。因此，小米决定推出一款小升级的次旗舰来延续小米 10 系列的生命力。

众所周知，高通在 2021 年采用了双旗舰芯片的市场策略：骁龙 888 追求极限性能，骁龙 870 追求性能与功耗的平衡。因此，最近发布新机的厂商们往往也会采用一个主次旗舰的产品线。小米在早些时候首发了搭载骁龙 888 的新旗舰小米 11，而就在 3 月 10 日，小米发布了搭载骁龙 870 的次旗舰小米 10S。

那么这款小米 10S 能否继承小米 10 的水桶旗舰的定位呢？IT之家已经拿到了蓝色款的版本，就让我们来探索一下答案吧。

一、外观设计

小米 10S 的包装盒和小米 11 类似，采用了轻薄环保的设计，不再附送充电器和充电线，包装内仅有手机壳、卡针和 3.5mm 转换线。不出意外的话，应该会和小米 11 一样，采用套装版随附 33W 充电套装，环保版仅裸机的方案。

小米 10S 机身重 208g，有一定的坠手感。三围为 162.58mm x 74.8mm x 8.96mm，这些参数与小米 10 完全一致。正面是一块 6.67 英寸的挖孔曲面屏，与小米 10 完全一致。

小米 10S 的背面则与小米 10 很不一样了，更像是小米 10 至尊纪念版的风格，小米称之为 “小至尊”风格。背面的材质是玻璃，经过磨砂工艺处理不易沾染指纹。IT之家拿到的蓝色版，斜着看时会有一些橘黄色反射，光影流转，观感清新。左上角的四摄模组的硬件配置是 200 万像素景深镜头 + 1 亿像素主摄 + 200 万像素独立微距镜头 + 1300 万超广角镜头的方案，与小米 10 完全相同，但设计与小米 10 至尊纪念版类似。区别在于将上方的潜望式镜头替换成了景深镜头，同时缩小了整个四摄模组的大小，解决了小米 10 至尊纪念版握持时容易摸到镜头的问题。

二、视听表现

IT之家查询到，这块屏幕供货商为华星光电，基本可以确定是与小米 10 同款的国产屏幕。最高可实现 1120 尼特的峰值亮度，配合前后双感光单元，亮度的自动切换也是相当灵敏。功能上支持屏幕指纹、DC 调光、DCI-P3 色域显示以及专业的出厂屏幕校色，屏幕的平均 Delta E 仅为 0.41 左右，足以满足对屏幕色准要求高的人群。

在 MIUI 的色彩管理中，允许用户自定义调节 RGB 色彩空间，HVS 色彩空间，以及对比度、Gamma 值等选项，可以调出符合自己眼睛喜好的色彩风格。不过由于小米 10S 出厂时就已做过屏幕校色，所以一般不建议改动这些高级设置。总的来说，这块屏幕完全继承了小米 10 系列的优秀观感，很符合其次旗舰的定位。

通过显微镜观察，我们发现小米 10S 的这块屏幕的像素采用了一个 Pearl 珍珠排列，和三星屏的钻石排列不完全一样但大体一致，区别仅在于红色和蓝色像素点呈四角星形，精细度也与钻石排列类似。总的来说，这是一块比较优秀的国产屏幕。

小米 10S 的上下除了常见的 Type-C 接口、麦克风和红外发射孔以外，还有小米 10 系列招牌的对称式独立双扬声器。小米 10 系列曾因为这套扬声器系统备受好评，被称为是 “音乐手机”，而小米 10S 长江后浪推前浪，再次进行了升级，搭载了行业内首款 0.7mm 振幅发声单元，并由哈曼卡顿进行调音，实测外放音质相当出色，并以 80 分的成绩拿下了 DXO 音质排行榜的冠军。

三、性能与续航

作为小米家的次旗舰，小米 10S 这次在堆料上也继承了小米 10 的风格。高通骁龙 870 处理器，全系 LPDDR5 内存，UFS3.0 闪存，双模 5G+Wi-Fi 6，同时配备了 4780mAh 的电池和 33W 有线闪充、30W 无线闪充和 10W 的无线反向充电。多功能 NFC、横向线性马达，P2i 等级的防水，红外遥控等功能也一样具备。总的来说，除了处理器升级为了骁龙 870，充电功率提高了 3W 以外，其他和小米 10 完全一致。

那么这颗骁龙 870 在小米 10S 身上的性能表现如何呢？我们接下来就来进行理论测试和游戏测试吧。

在代表综合性能的安兔兔跑分中，小米 10S 获得了 653410 的成绩。在代表 CPU 性能的 GeekBench4 中，小米 10S 获得了单核 4667，多核 13504 分的成绩。从理论性能跑分来看，小米 10S 上的骁龙 870 要比小米 10 上的骁龙 865 强 15%-20%，提升还是相当明显的。有趣的是，虽然闪存方面没有变化，依旧是 UFS3.0，但小米 10S 在随机读写性能上有了相当大的提升。

小米 10S 的实际游戏表现上有没有提升呢？小米 10S 同样支持硬件上的 Game Turbo，确保用户在运行游戏时能够以最佳的性能和网络环境玩耍。在游戏内可以通过滑动屏幕左上角的侧边栏，呼出快捷游戏工具栏，来检测游戏性能或者打开各种小工具。以下测试数据均在游戏性能增强模式下测得。

IT之家发现，虽然小米 10S 是新手机，但《王者荣耀》已经适配了超清极致画质 90 帧模式，30 分钟游戏全程也保持在 90 帧上下，游戏体验非常出色，平均帧率 87.1 帧。

在《和平精英》中，可以开启流畅 90 帧模式或 HDR 高清极限帧率，实测游戏中帧率也是非常流畅，30 分钟平均帧率 88.6 帧，此时游玩时能感受到后盖的温热，温度约 37.2℃。

在跑分软件《原神》中，游戏压力就比较大了，最高画质下只能维持在 50 到 55 帧，30 分钟平均帧率为 54.2 帧，并且后盖已经有些烫手了，实测温度约 40.5℃。如果想要 60 帧畅玩原神，建议调低除了渲染精度以外的特效等级。

经过这三款游戏的实测我们发现，骁龙 870 的性能确实较 865 有了一些提升。作为高通目前仅次于骁龙 888 的次旗舰芯片，流畅游玩绝大多数游戏已经不是问题了。

得益于 4780mAh 的大电池，经过一个半小时的高强度游玩，剩余电量仍然有 60% 左右。游玩后还可以用 33W 充电快速补充，虽然 33W 的峰值功率在 2021 年看来并不算高，但是小米的这套充电方案可以维持较长时间的高功率状态，实测约 80 分钟即可充满 100%。

此外，小米 10S 还支持 30W 的无线充电和 10W 的无线反向充电，在无线充电日益普及的今天，这样丰富的充电配置可以让我们告别续航焦虑。

四、影像系统

从硬件参数来看，小米 10S 的四摄方案与小米 10 完全一致，均为一亿像素主摄 + 1300 万像素超广角镜头 + 200 万像素景深镜头 + 200 万像素微距镜头。

在软件优化方面，这次则重点支持了三大特性，一是超级夜景，在拍摄暗光画面时小米 10 会基于 RAW 算法获取更多暗部细节。二是 AI 场景识别，全新的内容感知深度神经网络会实时分析画面亮度、色彩，甚至是构图，然后通过人工智能算法增强，让照片更有 “质感”；三是小米 10 支持 HEIF 的拍照格式，因为 1 亿像素镜头的引入，导致拍摄出来的照片体积特别大，打开 HEIF 开关就可以在确保画质的前提下，节省 50% 的照片体积，存储更多的照片。

那么小米 10S 的实拍效果怎么样呢？IT之家为大家拍摄了一些样张，我们一起来看看吧。

首先是白天光线充足的情况下，这颗一亿像素的主摄在色彩上的表现十分出色，还原真实，没有因为 AI 的介入而过分浓艳，天空部分纯净度也不错。

但在大光比环境下，这颗镜头的宽容度表现还是不尽如人意的，容易出现亮的过曝，暗的过暗的问题。

由于长焦镜头的缺失，在进行 5 倍数码变焦后成像素质就比较差了，放大后会有一些涂抹感。

如果要拍远处的景色，我们可以采取一亿像素 + 后期剪裁的方式。打开一亿像素模式后，得益于一亿像素带来的大量细节，放大后画面依旧锐利，即便是远处的窗口都清晰可辨。

另外一颗 1300 万像素的超广角镜头成像素质也不错，成片的细节和色彩与主摄并没有太大差别。123° 的超大视野在拍摄时足以收录更多的信息量。

在夜晚环境下，小米 10S 可以在 “更多”界面开启夜景模式，此时便会启用多帧合成技术，提高亮度，降低噪点，拍出更美丽的晚霞。

对于夜间高光的压制方面，小米 10S 做的也不错，样张中左下角的两个高亮光源都被控制的很好。

在相机界面手动下拉打开微距模式后，就可以调用这颗 200 万像素的微距镜头了，这颗镜头成像素质尚可，可以补充我们的拍摄场景，尤其适合近距离拍摄文字类内容。

五、总结

小米 10S 是一款定位非常精准的次旗舰，它在小米 10 标准版的基础上升级了这个价位段用户最关心的核心配件 SoC，同时还降低了价格。这波加量又减价，帮小米 10 卡住了次旗舰的价位，保住了水桶机的地位。

可惜的是，虽然它的影像系统采取了类似于小米 10 至尊纪念版的 “小至尊”设计，但硬件素质仍然是去年小米 10 标准版的水平，这一点还是让人略感遗憾。

总的来说，如果你对于性能和续航等更为关注的话，那么小米 10S 会是一个相当不错的选择。正是因为小米 10 系列均衡的表现，才让它的继任者小米 10S 在 2021 年的今天依旧可以发光发热。