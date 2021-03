YouTuber 收益调整，谷歌代美国观众收税：拒交税单者将扣除 24% 收入

3 月 10 日,当地时间周二谷歌旗下视频网站 YouTube 在发给全球 up 主的一封电子邮件中表示,平台支付方式发生了变化,所有 up 主都需要根据美国税率缴税。谷歌表示,在不提交税单的情况下,会将 up 主收入的 24% 作为税款扣除。

据悉,很多人通过在 YouTube 上传视频而赚钱,其中很多甚至是靠 YouTube 谋生。但 YouTube 最新通知要求所有 up 主都需要根据美国现行税率缴税,即使美国境外的 up 主也是如此。

YouTube 在电子邮件中写道:“我们之所以联系您,是因为今年晚些时候 (最早为 2021 年 6 月),谷歌将被要求从美国境外创作者的收入中根据美国现行税率扣除相应税款。在接下来的几周,我们将要求您通过 AdSense(谷歌旗下互联网广告服务)提交个人税务信息,从而确定税收抵扣信息以及正确税额。如果您在 2021 年 5 月 31 日前仍没有提供税务信息,谷歌可能会被要求扣除您总收入的 24% 作为税款。”

YouTube 称这一改变来自美国政府的要求。根据《美国国内税法》第 3 章。谷歌有责任从美国以外所有获得收入的 up 主那里收集税务信息,并在这些 up 主从美国国内观众那里获得收入时代扣税款。这意味着并非 up 主所有收入都会因这一调整而扣税,但这些 up 主从美国国内观众那里获得的收入会受到影响。

在一个支持页面上,谷歌也举例清楚概述了这种影响。谷歌举例称,假设印度的一位 up 主上个月通过 YouTube 上赚取 1000 美元。在 1000 美元的总收入中,从美国观众那里获得的收入是 100 美元。

如果这位 up 主没有提交税务信息,那么最终的扣除额是 240 美元。因为在没有个人税务信息的情况下,扣税比例高达总收入的 24%。这意味着,在谷歌获得 up 主完整的税务信息之前,会扣除总收入的 24% 作为税款,而不仅仅是通过美国观众获得的收入。

如果 up 主提交税务信息,并申请享受协议优惠,那么最终的扣税额是 15 美元。这是因为印度和美国有税收协议,up 主从美国观众那里获得的收入税率能降至 15%。

第三种情况是 up 主提交税务信息,但所在地没有税收协议,那么最终的扣税额是 30 美元。这是因为 up 主从美国观众那里获得的收入税率为 30%。

这一变化不会影响美国 up 主,但无疑会影响世界其他地方的 up 主。YouTube 上的 up 主需要在 5 月底之前更新个人税收信息,否则将默认减少 24% 的收入。