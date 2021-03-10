美国会周五举行 “谷歌 FB 垄断媒体业”听证会，微软加入 “控诉”方

北京时间 3 月 10 日早间消息，据报道，3 月 12 日，美国国会众议院将举行一场听证会，聚焦谷歌和 Facebook 两大公司对新闻传媒行业的主导影响力，令人意外的是，微软高管也将出席听证会。

之前，美国国会众议院司法委员会已经对四大科技公司展开反垄断调查，并且出具报告（不过众议院非行政机构，不提出反垄断诉讼）。而在本周五的听证会，司法委员会下属的反垄断子委员会将会关注科技巨头和新闻媒体行业之间的关系。微软总裁史密斯也将发言。

在媒体和科技巨头的矛盾中，微软公司站在了媒体一边。另据报道，微软正在和欧洲的多个媒体游说组织进行合作，准备让 Facebook 和谷歌向媒体支付授权费，微软此举也可能是利用这一矛盾推广自家的必应搜索引擎。

三位来自新闻媒体行业的高管或代表将参加本周五众议院的听证会，其中包括 “美国新闻媒体联盟”负责人 David Chavern（该联盟成员包括新闻集团和今日美国报）、全美广播商协会和 “Graham 传媒集团”（拥有七家地方电视台）的代表 Emily Barr，以及记者行业组织 NewsGuild-CWA 的总裁 Jonathan Schleuss。

在过去一段时间里，新闻媒体行业和谷歌、Facebook 两大公司之间的关系成为舆论热点。Facebook 和谷歌是全球两大网络广告巨头，通吃了三分之二广告份额，对媒体机构收入造成巨大冲击。在媒体和政府机构的压力下，两家公司开始加速和媒体签署授权协议，予以经济补偿。

比如澳大利亚的一个新法律要求两大公司对本国新闻媒体付费，在欧洲，监管机构也在要求两家公司补偿新闻行业，不得随意在新闻搜索等产品中使用媒体的图片或文字。

据悉，近期，美国国会的一些议员预计将起草一个类似澳大利亚的新法案，将使得美国的小型媒体机构可以和科技巨头平台进行新闻内容授权谈判，从而增加收入。