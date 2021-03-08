不需额外硬件，谷歌 Pixel 手机用摄像头即可监测心率和测量呼吸频率

IT之家 3 月 8 日消息 谷歌在上个月表示，很快就会为其 Pixel 智能手机的 Fit 应用增加一些有趣的新功能，用户将能够通过将手指放在后置摄像头上来测量心率，并能够通过自拍测量呼吸频率。据 AndroidPolice 报道，谷歌今日将推出这两项 Fit Mobile Vitals（移动生命体征）新功能。

IT之家了解到，在心率监测时，用户只需用手指覆盖后置摄像头，并在完全覆盖时 “轻压”。相机传感器就可以通过追踪血液在指尖移动时的颜色变化（称为 “脉冲光声信号”）来判断心率。用户可以将该测量结果保存到心率日志中。

在测量呼吸频率时，用户需通过自拍，将上半身放置在取景框内，然后呼吸即可。该软件会监测用户胸部的起伏，并据此推断出呼吸频率。同样，用户可以将测量结果保存到日志中。

根据谷歌内部的研究，呼吸频率功能的误差在每分钟一次呼吸之内，无论是有健康状况的人还是没有健康状况的人都可以使用。心率读数误差在 2% 以内。这些功能在不同肤色的人身上进行了测试，准确率也差不多。

谷歌表示，这并不能代替医疗测试或任何条件的治疗，但现在用户可以通过手机轻松地使用这两种测量方法，而不需要外部硬件。并且这一切都是在手机设备上处理的，所以用户不必担心在呼吸时盯着摄像头的视频会在网上传播。

AndroidPolice 称，这些功能未来可能会被应用到非 Pixel 手机上，但目前还不清楚具体时间。此外，Pixel 2 系列可能不会提供这两项功能 , 因为它不再接受更新。