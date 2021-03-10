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三星 Galaxy A52 4G 版曝光：搭载骁龙 720G，8G+128G 内存

2021/3/10 16:21:09 来源：IT之家 作者：山海 责编：孤城
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IT之家 3 月 10 日消息 近日三星 Galaxy A52 4G 版已经现身 Google Play Console 列表，三星 Galaxy A52 4G 版将搭载高通骁龙 720G 处理器，配备 8G+128G 内存，Adreno 618 GPU，运行 Android 11 系统。

IT之家了解到，三星 Galaxy A52 将会登陆印度市场，型号为 SM-A525F。该系列配备 6.5 英寸 Super AMOLED 显示屏，采用前置打孔设计，分辨率为 Full HD+。4G 版支持 90Hz 刷新率，5G 版或将支持 120Hz 刷新率

其他方面，此前报道称，三星 Galaxy A52 的 4G/5G 版本均配备 6400 万像素主摄像头，1200 万像素超广角摄像头，以及两个 500 万像素微距和深度传感器。三星 Galaxy A52 5G 版内置一块 4500mAh 容量电池，支持 25W 快速充电，运行 Android 11 系统。

此外，三星 Galaxy A52 5G 将支持 IP67 级别防水，能够在 1 米以内的水深坚持 30 分钟。支持 microSD 扩展卡，具备 3.5mm 耳机口。

目前，三星仍未公布 Galaxy A52 的细节，但有消息指出该机将在 3 月 17 日发布。

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关键词：三星

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