瑞银分析师：如果特斯拉是电动汽车中的苹果，那么大众就是三星

IT之家 3 月 10 日消息 据 MarketWatch 报道 , 瑞士银行最近预测，到 2040 年电动汽车将占据 100% 的汽车市场份额。这意味着，具有市场统治地位的汽车制造商的估值可能高达数千亿美元。

周二，瑞士联合银行的分析师哈默尔 (Patrick·Hummel)在与媒体通电话时说，他们预测，在未来几年内，特斯拉和大众将成为全球电动汽车销售的领导者。分析人士预计，大众汽车最快将于明年在电动汽车总销量方面赶上特斯拉，届时两家公司每家的电动汽车销量可能在 120 万辆左右。

IT之家了解到，瑞银预计，到 2025 年，电动汽车和非电动汽车的制造成本将趋于相同，相比之下，当前电动汽车的制造成本比相同价位的非电动汽车高出来 5000 美元（约 3.25 万人民币）。届时，电动汽车的平均运营利润率将从 2020 年的 1% 增长到 7% ，这意味着电动汽车与传统汽车的利润率将在 4 年内达到相同水平。

瑞银 (UBS)分析师 3 月 2 日将大众汽车 (Volkswagen)股票的目标价格从 200 英镑 (合 237 美元)提高至 300 英镑。随着大众汽车周一在法兰克福的股票交易价格在 191 英镑左右，这家瑞士银行相信，该股在未来 12 个月内还将上涨 57% 。

根据瑞银的说法，大众在电动汽车平台的可扩展性方面领先特斯拉。哈默尔和其他分析人士在上周的报告中写道 : “我们可以用科技领域的一些品牌做一个类比。可以称特斯拉为未来移动出行行业的苹果公司，因为它拥有令人羡慕的硬件和先进的软件生态系统。”“大众有一些类似于三星。三星是一个全球品牌，因其大规模生产的高质量硬件而受到信赖。在我们看来，这不会让大众达到特斯拉的估值范围，但是仍然会提供巨大的上升空间。”