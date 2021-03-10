横扫市场：2021 年第一季度接近尾声，特斯拉所有车型预计交付时间均推迟

3 月 10 日消息，据国外媒体报道，随着 2021 年第一季度接近尾声，电动汽车制造商特斯拉调整了所有车型（Model 3、Model Y、Model S、Model X）的预计交付时间，而需求似乎是特斯拉调整所有车型预计交付时间的真正原因。

最近，Model 3 的预计交付时间经过了几次修改。在从 “2-4 周”修改为 “6 月”之后，Model 3 的预计交付时间现在变为了 “2-14 周”，这表明市场对这款全电动轿车的需求正在飙升。

自上市以来，Model 3 的表现一直不俗。2020 年，Model 3 仍是电动汽车市场上当之无愧的 “王者”。数据显示，2020 年，Model 3 占特斯拉全年总交付量的 72%，在全球电动汽车市场占有率达 12%，连续三年占据着主导地位。

除了 Model 3，Model Y 的预计交付时间也经过了几次修改。在从 “2-5 周”修改为 “7-11 周”之后，Model Y 的预计交付时间现在变为了 “2-11 周”，这也表明市场对 Model Y 的需求正在飙升。

特斯拉是在 2019 年 3 月份推出 Model Y 的，这款车从 2020 年第一季度开始交付，很快它就成为了特斯拉旗下交付量第二高的电动汽车，仅次于 Model 3。

除了 Model 3 和 Model Y，特斯拉 Model S 现在的预计交付时间是 “10-14 周”，而 Model X 的预计交付时间则推迟到了 “5-6 月”。

今年 1 月底，特斯拉公布了 2020 年第四季度和全年财报。财报显示，第四季度，该公司共交付 180667 辆电动汽车，同比增长 61%，再创季度新高。其中，Model 3 和 Model Y 的交付量为 161701 辆，Model S 和 Model X 的交付量为 18966 辆。

2020 年全年，该公司共交付 499647 辆，略低于去年交付 50 万辆汽车的目标。