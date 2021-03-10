女子坐特斯拉车顶维权称刹车失灵，4S 店：车主单方面认为，行车数据没问题

IT之家 3 月 10 日消息 据沸点新闻报道，近日一名河南安阳女子手持喇叭坐在特斯拉 Model 3 车顶维权，用白布黑字写道，“特斯拉刹车失灵”，同时喇叭播放 “特斯拉 Model 3 春节期间刹车失灵，引发交通事故，一家四口险些丧命”的录音。

当事人张女士介绍，当时她与家人驾驶 Model 3 出门游玩，其父在开车时看到远处红绿灯后，很自然的把脚从电门抬了起来，但是车并没有降速，反而以很快的速度前行，追尾了前方两车，最后撞击路边的水泥防护栏才停了下来，事故造成张女士及其父母受伤住院。张女士向特斯拉交付中心讨要说法后，官方只给了她一些很官方的数据，然后说他们需要跟上海总部的人取得联系。张女士称，与特斯拉 4S 店交涉后，“店方多次推诿甩锅，不正面回应。”张女士无奈在 4S 店门口拉横幅维权。

IT之家了解到，4S 店今日回应称，是车主单方面认为刹车有问题。车辆已做封存，车主拒绝第三方检测，同时行车数据没有显示刹车有问题，事故说明认定为没有保持安全行车距离。对于客户维权行为，已和市场监督局进行调解。郑州特斯拉店负责人张先生表示：“但是目前的调解结果是，客户说我不需要检测，就需要你给我退车就行了。但是事故认定书上也对该事故做出一个责任认定，并没有认为是车辆问题，而是客户没有保持安全距离。”