“决战 2021”荣耀重整渠道：勒紧裤腰带使劲干，为了实现目标宁可今年一年不挣钱

IT之家3月10日消息 荣耀本周一在三亚举行了渠道峰会，荣耀 CEO 赵明、荣耀中国区总裁王班，以及 150 多家合作伙伴出席了会对 2021 年的渠道部署进行了规划。

此外，有消息称荣耀新品即将到来，接下来荣耀将会推出手机、平板电脑、笔记本电脑、智慧屏等等新品。

据第一财经，北京松联科技相关负责人在上述渠道会议上表示：“将做好吃苦打仗的准备，勒紧裤腰带，该投入的不打磕碰，无条件地投入。为了实现顺利交付完成今年的目标，宁可今年一年不挣钱。”

IT之家了解到，2020 年 11 月 17 日，多家华为供应链企业发布联合声明收购荣耀，包括深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商。其中，松联科技是渠道商中出资比例最大的一家。

“今年手机行业将全面开启高端之战。”赵明此前表示，因此业界认为高端市场将会是今年手机占位赛中最为重要的一环，而荣耀此次备战也是为了在今年决战高端市场打好基础。

此前有消息称，荣耀将推出自己的折叠屏手机，以及对标华为 P 系列和 Mate 系列的产品，预计荣耀将在今年为我们带来多种产品。

值得一提的是，赵明之前还表示：“不再受到美国制裁华为智能手机业务的限制后，我们今年的核心任务是制造能够在中国与苹果和华为竞争的旗舰手机。无论竞争对手是谁，我们都有超越他们的信心，包括华为。”