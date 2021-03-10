苹果 AirPods 3 再曝光，预计本月晚些时候推出

IT之家3月10日消息 苹果 AirPods 系列可能是全世界最成功的无线耳机，现已为该公司创造了数十亿美元的收益。为了保持市场地位，苹果预计将在本月底推出新款 AirPods 。

在正式发布之前，外媒 Gizmochina 从供应商处拿到了最新的渲染图，暂称为 AirPods 3，大概率将作为量产版本上市。

整体来看，新一代 AirPods 的外观跟之前爆料内容一致，结合了 AirPods Pro 和 AirPods 2 的部分特性，拥有更短的耳柄以及可更换的耳塞。

虽然尚未证实，但目前所有爆料者都认为下一代 AirPods 将支持主动降噪（ANC）。因为在这种情况下，苹果可以为下一代 AirPods Pro 提供更强的功能，以进一步拉升 “Pro”的定位和更高的售价。

IT之家曾报道，此前有爆料者称苹果将在 3 月推出新版 iPad Pro、AirTags 和 AirPods，而搭载 Apple Silicon 的苹果 Mac 系列新型号与更便宜的 AirPods Max 廉价版预计不会在 3 月份见面。后有爆料者称苹果发布会定于 3 月 23 日，预计苹果将在下周三宣布。

《苹果新款 AirPods 耳机曝光：结合 AirPods 2 和 Pro 部分特点》

《消息称苹果将在 3 月 23 日举行发布会》