探索无人机使用方式，民航局印发《民用无人驾驶航空试验基地（试验区）管理办法》

IT之家 3 月 10 日消息 民航局近日印发《民用无人驾驶航空试验基地（试验区）管理办法》。

现有 13 个城市（城区）民用无人驾驶航空试验基地（试验区），覆盖城市场景、海岛场景、支线物流和综合应用拓展等试验运行场景和应用，开展无人机系统安全性、可靠性及验证符合性研究，统筹协调低空空域资源、提高低空空域资源使用效率，探索无人驾驶航空运行基础设施投资、建设、使用及管理方式等任务。

《办法》明确了交流推广方面的内容。针对行业管理和产业发展的迫切需求，民航局将提出专项任务需求，具备条件的试验区可申请开展试验，民航局给予指导和支持。

IT之家了解到，《办法》指出，民航地区管理局应根据所辖试验区实际情况，定期组织相关人员对试验区的信息报送、运行管理及安全管理等工作进行监督与指导。

在安全管理方面，试验区应逐步建立、完善适用于民用无人驾驶航空的安全管理体系。主要包括明确安全目标、安全管理人员及其责任，建立不安全事件收集及分析程序；制定无人驾驶航空器运行前的风险评估程序，针对地面风险、空中风险制定相应的防控措施、应急处置预案并确保有效落实；建立针对运行管理人员及参与方运行相关人员的安全培训体系；协助相关部门对不安全事件进行调查和处置，持续改进安全管理体系等。



据悉，针对先进、成熟、适用的试验区成果，民航局将以规范性文件、技术标准、解决方案等形式向社会发布，促进成果的推广与应用。民航各地区管理局负责向民航局推荐本地区的试验区成果，指导和协调本地区成果输出、示范和推广。