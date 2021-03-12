华硕 ROG Z590I ITX 小板上市：板载雷电 4 接口，3199 元

IT之家 3 月 12 日消息 根据华硕官方的消息，性能小钢炮 ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI 主板上市，支持第 10/11 代英特尔酷睿处理器，首发 3199 元。

该主板采用 ITX 版型设计，外观延续该系列经典设计语言，并融入了时下大热的赛博朋克元素以及新潮的电竞图腾，支持 AURA SYNC 神光同步。

IT之家了解到，ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI 主板采用 8+2 供电模组设计，搭配 8Pin ProCool II 高强度供电接口，主接口外覆盖散热装甲，可提供额外稳定性和散热能力，带来卓越性能。采用 8 层 PCB 设计，搭配 2Oz 铜层散热 3+，让主板整体性能更好，散热更佳。通过华硕 OptiMem II 内存优化技术，大幅提升内存超频空间和稳定性，内存频率可稳定支持 DDR4 5333MHz（超频）以上。

该主板配备一体式I/O+VRM散热盔甲，内置风扇及L型热管，令供电区更加冷静。而冰翼散热鳍片设计通过工艺优化，降低了散热片的厚度，使其密度更高，大幅降低空气阻力，以迅速降温。

ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI主板支持PCIe 4.0规格显卡，拥有更高的带宽和传输速率，较PCIe 3.0快两倍。板载双M.2接口，其中1个支持PCIe 4.0技术。创新三层夹心散热设计，将M.2和芯片组散热片堆叠在一起，在有限空间内能够有效降低SSD与芯片区工作温度，加上M.2散热背板实现更加稳定的工作状态。另外，这款主板板载速度可达40Gbps的雷电4 Type-C接口。