AMD RX 6700 XT 首个跑分曝光：游戏性能比 RTX 3070 略高

IT之家3月11日消息 AMD 中端显卡 Radeon RX 6700XT 于本月初正式发布。这款显卡具备 40 个计算单元、2560 个流处理器，配备 96MB 无限缓存、12GB 显存，频率可达 2424MHz。根据外媒 wccftech 报道，新显卡的首个跑分成绩曝光，包含游戏测试以及 Geekbench 跑分。

推特用户 @harukaze5719 今日发布了一张图片，展现了 RX 6700 XT 显卡的游戏实际性能。总体上这款显卡的游戏表现高于英伟达 RTX 3060 Ti、RTX 3070。在《毁灭战士：永恒》中，游戏性能比 RTX 3060 Ti 高 5%；在《古墓丽影：暗影》的表现比 RTX 3060 Ti 高 3%。

IT之家获悉，海外玩家 @TUM_APISAK 也公布了 RX 6700 XT 的 Geekbench OpenCL 和 Vulkan 跑分成绩。测试平台使用的是 AMD R7 3700X CPU、华硕 X570 主板、32GB 内存。

从结果来看，RX 6700 XT 的跑分性能和同系列更高端的显卡相差比较明显，尤其是 Vulkan 性能仅为 RX 6800 的 62%。外媒表示，采用 RDNA 2 架构的 RX 6000 系列显卡由于不成熟，跑分成绩还会进一步提升。

AMD 表示，RX 6700XT 显卡的国行售价为 3699 元起，3 月 18 日上市。技嘉、华硕、微星、映泰等厂商均已推出了自家的新款显卡。