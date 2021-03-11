报告：特斯拉在电池成本方面的 “显著优势”将延续至 2030 年

北京时间 3 月 11 日早间消息，据报道，美国特斯拉是全球纯电车和自动驾驶领域的标杆企业，和对手相比具有显著优势。最新的一份研究报告指出，在锂电池成本上，特斯拉在纯电车行业内具有巨大领先优势，拥有行业最低成本，这种优势还将延续十年。

市场研究企业 “Cairn 能源研究顾问公司”发布了这份报告。该公司还指出，特斯拉的锂电池成本优势将延续到 2030 年，后期，美国通用汽车公司将会缩小和特斯拉的差距。

最昂贵零组件

Cairn 公司负责人贾飞（Sam Jaffe）长期以来关注纯电车和电池。他表示，特斯拉已经踩住了 “油门踏板”，他们将现在视为一个关键时期，正在扩大产能，以上海、柏林、美国奥斯汀为例，特斯拉正在建设一个接一个工厂。

贾飞认为，特斯拉目前的优势不仅仅是生产规模，而且来自于特斯拉掌门人马斯克对于降低锂电池成本的持续关注。

然而，电动车全面普及还有价格门槛。锂电池组是纯电车价格最高的零组件，电池组的成本也导致纯电车的价格还明显高于燃油车。据美国汽车专业网站 Edmunds 统计，美国二月份新车平均销售价格为 40472 美元，而电动车价格高达 53392 美元。

成本优势

Cairn 公司的报告指出，特斯拉目前从三家供应商采购锂电池单元，分别是日本松下、韩国 LG 化学和中国宁德时代，特斯拉平均采购价格为每千瓦时 142 美元。作为对比，通用的锂电池单元采购成本为 169 美元，而电动车行业平均成本为 186 美元。

Cairn 报告指出，特斯拉电动车的电池组平均成本为每千瓦时 187 美元，而通用汽车公司高达 207 美元，行业平均水平则是 246 美元。锂电池单元的价格低，自然也导致电池组整体成本低。

贾飞表示，因为马斯克在过去十年中一直致力于降低电池组成本，因此特斯拉电池组目前比通用汽车便宜一成，比行业其他厂商便宜 24%。他表示，成本对于电动车十分重要，成本越低，消费者面临的价格门槛也就越低。

对于 Cairn 公司的成本分析，特斯拉方面目前尚未发表评论。

去年九月，特斯拉举行了电池日活动，马斯克展示了锂电池领域的最新技术进展，并表示电池成本还将降低 54%。在这个活动上，马斯克表示：“最困扰我的一个问题，是我们还没有一辆能够买得起的电动车。”

通用追赶

Cairn 认为，特斯拉的电池成本优势将延续到 2030 年，但是该公司也预测通用汽车将缩小差距，达到特斯拉相同的成本。如今，通用在纯电车领域已经展开了豪赌。

贾飞表示，通用汽车采取了一种全面整合的战略，以便在成本上接近特斯拉，不过和特斯拉规划的后期目标相比还有很大差距。

到 2025 年前，通用计划投入 220 亿美元开发电动车，其中今年晚些时候，通用将推出纯电版凯迪拉克 Lyriq 车型。明年，通用和韩国 LG 化学合资运营的一个电池工厂将会在俄亥俄州的 Lordstown 启用，这家工厂将为通用的 Ultium 平台生产电池组，通用将逐步降低电池成本。

日本厂商不情愿

贾飞表示，全球电动车厂商所面临的一个挑战，就是在电池成本上追赶特斯拉和通用的水平。包括德国大众在内的一些公司开始大手笔投资，但是许多厂商还没有举措。

在下一个十年，全球纯电车销量将持续增长，贾飞认为一些厂商没有足够的生产规模和成本效益来和对手竞争。贾飞尤其提出质疑，即一些日本汽车公司在纯电车领域是否行动太缓慢。

贾飞表示，日本厂商在纯电车方面表现得不情愿，这是给他们自己挖了一个大坑。