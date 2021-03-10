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特斯拉回应上海超级工厂监控被入侵：已停止联网，无安全风险

2021/3/10 17:14:36 来源：新浪科技 作者：子健 责编：问舟
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3 月 10 日消息 下午消息，特斯拉回应了上海超级工厂监控被入侵一事，表示目前特斯拉在中国已经停止了这些摄像头的联网，并且已经在供应商现场采取措施进行停止摄像头工作，并进一步提升各环节的安全把控。

特斯拉表示，本次黑客事件的入侵范围仅涉及河南一处特斯拉供应商生产现场，特斯拉中国区也仅在此供应商工厂使用了少数 Verkada 品牌摄影头作为远程质量管理，其他如上海超级工厂、全国各地门店与交付中心等均与此无关联，且其他摄像设备均接入公司内部网络而非互联网，视频数据采取本地存储方式，无本次事件提及的安全风险。

据报道，特斯拉上海超级工厂监控遭入侵。安防系统初创公司 Verkada 遭黑客组织入侵，大量监控录像数据被窃取，特斯拉上海工厂和软件提供商 Cloudflare 等公司的监控镜头片段被曝光，而且还能看到其他医院、公司、警局、监狱和学校等 15 万个监控的实时录像。

报道引述消息人士称，Verkada 的首席信息安全官、内部团队和外部安防公司正在调查此次事件。

IT之家曾报道，除特斯拉上海工厂外，Cloudflare 的监控也遭曝光。Verkada 承认遭到入侵，并表示已经禁用了所有内部管理员帐户，以防止未经授权的访问。Cloudflare 公司表示，其安全措施旨在防止一个小的泄漏演变成更大范围的入侵，且没有客户的数据会受到影响。

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关键词：特斯拉

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