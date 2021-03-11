一加 9/Pro 官方渲染图泄露：哈苏摄像头醒目，提供三种配色

IT之家 3 月 11 日消息 一加官方此前已经宣布，一加 9 系列新品国行发布会将于 3 月 24 日下午 14 点在上海东方体育中心召开，今日外媒 Winfuture 泄露了一加 9 和一加 9 Pro 的官方渲染图。

▲一加 9 Pro

一加 9 Pro 将配备 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 曲面单打孔屏，采用金属边框。后置摄像头采用左上角矩阵式设计，镜头下方印有明显的 “HASSELBLAD（哈苏）”标识，拥有哈苏加持的后置主摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄），采用 FreeForm 镜头，搭载索尼 IMX766 和索尼 IMX789 传感器，此外还有两个 8MP 和 2MP 摄像头，具有激光自动对焦功能。

IT之家了解到，该机还支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），搭载骁龙 888 处理器，运行基于 Android 11 的氢氧系统。拥有黑色、绿色和银色三种配色。

▲一加 9

一加 9 将采用 6.5 英寸、120Hz 刷新率、FHD + 分辨率的直面单打孔屏，边框较窄，屏占比颇高，因为没有天线带，可能采用塑料边框。

该机后置 3 个摄像头，纵向排列，同样为哈苏调教，镜头右侧印有 “HASSELBLAD（哈苏）”标识，或将采用和一加 9 Pro 相同的两颗主摄和一颗 2MP 摄像头。该机搭载骁龙 888 处理器，运行基于 Android 11 的氢氧系统。拥有亮黑色、蓝色和紫色三种配色。