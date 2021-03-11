消息称河南周口富士康最快 4 月 5 日开工：生产手机、平板、电脑等关键零组件产品

IT之家 3 月 11 日消息 ，据《周口日报》报道，河南周口富士康主要生产研发手机、平板、电脑及穿戴装置等关键零组件产品，规划总占地面积 820 亩，两期建成后预计年产值可达 31 亿元，用工人员可达 30000 人，目前一期厂房建设已达到投产标准，人员招聘和征地拆迁工作持续进行。

据《科创板日报》报道，目前已有部分人员到郑州富士康培训，最快 4 月 5 日开工生产，新厂房10月底前可以正式投用。如果首期 3300 人到岗，估计能满足 6-8 条生产线从前到后的人员需求。

据周口市人民政府官网发布，富士康周口科技工业园项目于 2 月 26 日顺利签约。

IT之家获悉，此前的富士康河南郑州厂区主要生产 iPhone。资料显示，富士康郑州科技园拥有全球最大的 iPhone 生产线，位于郑州航空港区。富士康郑州科技园主要生产计算机、通讯、手机、消费性电子等零组件、机构件及系统软件等，厂房建设面积约 140 万平方米，2011 年底入住员工总数达 13 万人，高峰时期的员工数量一度突破 30 万人。

工业富联台湾鸿海集团（又称富士康集团）在中国境内的 A 股上市公司，主营 3C 电子产品、云计算与工业机器人等其他业务。根据其 2019 年报，3C 电子产品收入占营业收入 99.85%，达到 4081 亿元。