【IT之家开箱】小米 10S 手机图赏：骁龙 870 旗舰，小至尊设计

IT之家 3 月 10 日消息 今天下午，小米 10S 正式发布，升级搭载了高通骁龙 870 芯片、Harman Kardon 对称式双扬立体声与小米 10 至尊纪念版的经典外观设计。IT之家已经拿到了小米 10S 手机，为大家带来开箱上手图赏。

一、包装设计

小米 10S 包装盒和小米 11 类似，采用了轻薄环保设计，不再附送充电器和充电线，包装内仅有手机壳、卡针和 3.5mm 转换线。包装盒正面有个大大的数字“10”，而字母“S”却在下面，强烈表明，小米 10S 仍属于小米 10 系列手机。

二、手机本体

小米 10S 机身重 208g，三围数据为 162.58mm x 74.8mm x 8.96mm，这些参数与小米 10 完全一致。正面是一块 6.67 英寸的挖孔曲面屏。

小米 10S 的背面更像是小米 10 至尊纪念版的风格，小米称之为 “小至尊”设计风格。背面材质是玻璃，经过磨砂工艺处理不易沾染指纹。小米 10S 提供了新配色，例如小米 11 同款蓝色、钢琴黑色、陶瓷白色。

小米 10S 采用 Harman Kardon 对称式双扬立体声，双 1216 线性扬声器，等效 1.2cc 大音腔，7 磁手机发声单元，振幅高达 0.7mm。DXOMARK 音频评分 80 分，位列总分第一。

小米 10S 搭载了骁龙 870 + 超强 VC 液冷散热，年度新秀骁龙 870，3.2Ghz 超高主频 + 安兔兔跑分超 69 万。搭配超强 VC 液冷散热，让持续强劲性能，超水准发挥。支持 LPDDR5 + UFS3.0 + Wi-Fi 6。

小米 10S 采用 6.67 英寸 AMOLED 双曲面屏，比例为 19.5:9，90Hz 刷新率 + 180Hz 采样率，支持 HDR10 + 高动态范围图像显示，5000000:1 高对比度，P3 广色域，1120nit 最高亮度，原色屏 2.0 专业级色准 Delta E ≈ 0.41。

小米 10S 搭载 1 亿像素相机，稳居最高像素；8K 电影相机，专业导演模式，高端影像必备；更有同价位相机最大底。

1300 万超广角镜头（123° 超大广角、f/2.4 光圈）、微距镜头（f/2.4 光圈）、1 亿像素超清主摄（1/1.33″ 超大感光元件、OIS 光学防抖、1.6μm 4 合 1 超大像素、f/1.69 超大光圈）、景深镜头（f/2.4 光圈）。

小米还表示，小米 10S 电池容量为 4780mAh ，传承了小米 10 三重快充，支持 33W 有线疾速闪充 +30W 无线疾速闪充 + 10W 无线反充。其中33W 超级有线闪充，56 分钟充满 100%；30W 无线快充，充电再升级，69 分钟充满 100%。

多功能 NFC，手机就是公交卡、 门禁卡、银行卡、身份证明、车钥匙；高端 X 轴线性马达，带来更加丰富立体的振感体验；红外遥控，用手机操控电视、空调等智能家居电器；前后双感光单元，智能检测手机正面和背面光线，找到眼睛最舒适的亮度；传感器自研敲击算法，增加背部双击和三击检测，可自由定制动作检测功能，比如打开手电筒，截图等；蓝牙绝对音量开关，针对支持绝对音量的设备，可在蓝牙设备详情里选择是否打开关闭该功能，规避绝对音量设备的兼容性问题，提升音频使用体验。