2025 年全球 EV 电池市场规模将达 670 亿美元，中国企业扮演重要角色

北京时间 3 月 11 日消息，据国外媒体报道，有市场调查机构发布报告称，全球电动汽车预计将从 2021 年的 273 亿美元增长至 2025 年的 672 亿美元，年复合增长率达到 25.3%。

▲宁德时代

目前全球电动汽车电池市场有少数企业所占据统领地位，包括宁德时代（中国）、松下（日本）、比亚迪（中国）、LG 化学（韩国）、GS Yuasa（日本）、三星 SDI（韩国）和东芝（日本）。推动电动汽车电池市场发展的因素主要有改善电池技术、政府政策及监管的支持以及发布新的插电混动车型。

值得一的是，在电池设计和成分组成方面，电池制造商已经提供了创新解决方案。为了缩小电池尺寸，电动汽车电池制造商将此作为研发重点。比如，三星 SDI 对电池正负极分离器进行大规模改造以此缩小电池尺寸。除了缩小电池尺寸，各家制造商企业还尝试使用不同原材料以改善电池性能。包括东芝在内的多家企业已经使用锂钛酸盐和石墨作为电池正负极的材料。原材料的变化可以改善电池的安全性以及使用寿命。除此之外，电池在车辆上的安装位置也做出了调整。

据报道，电动汽车投入商用化的初衷是为了降低传统化石燃料车型的废气排放量。在越来越多利用纯电动汽车更换传统内燃车型的大背景之下，电池驱动车型市场预计将呈几何级增长，为电池制造商创造大量商机。