LG 拟在美欧新建两座锂电池工厂：2023 年为特斯拉配套 4680 电池

北京时间 3 月 10 日凌晨消息，据报道，美国纯电车龙头企业特斯拉正在全世界扩大产能，而这也需要供应商的配套协助。据两名消息人士透露，韩国 “LG 能源解决方案公司”计划为特斯拉公司配套建设先进的锂电池工厂，工厂地点位于美国和欧洲，该公司计划在 2023 年为特斯拉生产全新 4680 电池。

目前，特斯拉和韩国锂电池巨头 “LG 化学公司”的电池供应合作主要是在中国市场。一位消息人士表示，对于在中国之外的锂电池供应合作，特斯拉和 LG 化学公司尚未达成合作协议。

就在上个星期，LG 对新闻界透露，计划在美国建设锂电池工厂，满足电动车和储能系统的锂电池需求，主要面向美国和全球的企业客户，也包括新创公司。

LG 对外宣布的消息没有披露潜在的电动车下游客户，不过一位消息人士透露，LG 希望特斯拉公司能够采购在美国生产的锂电池。

去年九月份，特斯拉首席执行官马斯克宣布了一个庞大的计划，即要在公司内部自行生产更加先进的锂电池。这个计划给 LG 化学、松下等供应商带来了巨大压力，要么采用更加先进的技术推出新产品，要么未来将会失去特斯拉这个大客户。

工厂计划

据报道，LG 能源解决方案公司是 LG 化学公司的子公司。消息人士透露，该公司已经生产了更大规格的 4680 全新电池样品，不过该公司在实现大规模量产方面仍存在挑战。

一位消息人士透露，在新建设的美国锂电池工厂内，LG 计划生产 4680 电池，另外还准备在欧洲建设 4680 电池生产线，供应特斯拉在德国正在建设的电动车工厂。据透露，西班牙是 LG 欧洲锂电池工厂的一个厂址选项。

消息人士透露，虽然扩大单个锂电池单元的容量是一个正确的方向，但是 LG 公司过去从未生产过如此大体积的锂电池单元，不过因为特斯拉是一个重要客户，因此 LG 愿意冒技术风险。

消息人士透露，LG 公司的 4680 电池还在开发过程中，尚未获得特斯拉公司的采购订单。特斯拉正在大规模增加 LG 公司 2170 锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产 Model 3 和 Model Y。

对于上述在欧洲和美国建设工厂进行配套的消息，LG 公司并未发表评论，特斯拉也尚未置评。

自行生产

根据去年宣布的计划，特斯拉公司计划自行生产 4680 锂电池单元，这种电池可以降低成本、提高电池性能，增加纯电车续航里程。这种新电池将帮助特斯拉实现自己的业务目标，即在全球范围内大规模增加纯电车产量和市场普及。

在美国加州的弗里蒙特电动车工厂内部，特斯拉已经建设了 4680 锂电池的试验性生产线，并计划未来在美国得克萨斯州和德国建设锂电池工厂。

目前，特斯拉正在德国勃兰登堡州建设一个大型制造基地，这里不仅将生产 Model 3 等车型，也将自行生产锂电池。

最近，马斯克曾透露特斯拉正在和电池供应商洽谈开发 4680 电池。他表示，在未来几年内，特斯拉仍然会使用目前规格的锂电池单元，但是后续将会升级换代。

在全世界，特斯拉公司主要由三家锂电池合作伙伴。在美国，特斯拉和日本松下公司合作经营位于内华达州雷诺市的锂电池工厂（总投资 50 亿美元），这里主要为弗里蒙特工厂供应锂电池。在中国，特斯拉主要从韩国 LG 化学公司和中国本土的宁德时代公司采购锂电池。另外，特斯拉的老牌合作伙伴松下公司并未按照外界传言，在中国为特斯拉建设配套的电池厂。

现有美国工厂

在美国俄亥俄州的 Lordstown，LG 化学目前和美国通用汽车公司共同运营着一家锂电池合资公司（总投资 23 亿美元），主要为通用车型生产电池。

通用曾表示，正在考虑和 LG 化学公司合作，在美国建设第二座锂电池工厂。

值得一提的是，最近，韩国另外一家锂电池厂商 “SK 创新”（SK Innovation）曾要求美国白宫推翻一项有利于 LG 化学公司的贸易裁决，认为这一裁决将会影响到对福特汽车和德国大众的锂电池供应。

其他项目

特斯拉面临越来越多造车新势力公司的竞争，而其中的 Lucid 汽车公司已经和 LG 化学签署了多年采购协议。Lucid 公司首席执行官罗林森（Peter Rawlinson）最近对媒体透露，正在考虑是否自行生产锂电池，而且公司对于采用不同规格的锂电池比较感兴趣。

消息人士透露，从今年 4 月 1 日开始，松下公司将在日本启用一条 4680 电池生产线。松下和特斯拉虽然是长期电池供应伙伴，但是两家公司尚未透露是否会在 4680 电池生产上进行合作。

美国市场研究公司 “Mineral Intelligence”的分析师罗尔斯（Caspar Rawles）表示，为了增加新型锂电池的产量，特斯拉要么需要加快大规模量产的节奏，要么和外部电池公司进行合作。